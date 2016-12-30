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Карачаево-Черкесия: В новый год со сбалансированным бюджетом

Экономика
Бюджет Карачаево-Черкесии после дотаций из федерального центра стал бездефицитным

Черкесск, 30 Декабря 2016, 15:36 — REGNUM  Парламент Карачаево-Черкесии внес изменения в уже принятый бюджет на 2017 год. Теперь в основном экономическом документе республики дефицит не предусмотрен, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе парламента региона.

Пересмотр бюджета и внесение изменений в уже одобренный закон были сделаны из-за того, что республика получила дополнительные дотации из федерального бюджета в размере 1,4 млрд рублей. Большая часть этой суммы будет направлена на выравнивание бюджетной обеспеченности КЧР. Также предусмотрена дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме более 98,6 млн рублей.

В результате общий объем доходов республиканского бюджета 2017 года составит более 19,219 млрд рублей. Столько же будут составлять и расходы.

Изменены также параметры бюджета на 2018−2019 годы. Общий объем доходов республиканского бюджета с учетом увеличения составит на 2018 год — 14,730 млрд рублей, расходов — 14,972 млрд рублей. На 2019 год доходы запланированы в сумме 15,184 млрд рублей, расходы составят 15,186 млрд рублей.

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