В новгородском посёлке в новые квартиры въехали жильцы из 58 ветхих домов

Великий Новгород, , 15:13 — REGNUM В посёлке Пролетарий Новгородского района сегодня, 30 декабря, отмечают новоселье 104 человека, которые ранее проживали в 58 аварийных домах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, ключи от новых квартир в новом кирпичном жилом доме торжественно вручил новосёлам вице-губернатор Александр Тарасов.

По информации департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области, на приобретение квартир путём участия в долевом строительстве району была предоставлена субсидия из областного бюджета в сумме 52,7 млн рублей.

Напомним, что в 2017 году заканчивается реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. С 2013 года в регионе расселено более 38 тыс. кв метров ветхого жилья, в новые дома переехали 2079 человек. На эти цели за эти годы было направлено более 1,6 млрд рублей, в 2017 году предусмотрено ещё 26 млн рублей.