Аквапарк, дельфинарий и долгострои – строительный результат Новосибирска

Новосибирские власти заявили, что, «как и обещали», в 2016 году были достроены 13 проблемных объектов

Новосибирск, , 15:31 — REGNUM В мэрии Новосибирска подвели строительные итоги уходящего года. Так, за 2016 год новосибирским строительным комплексом введено в эксплуатацию 1957 объектов капитального строительства, что равнозначно 2,2 млн квадратных метров. Общая сумма инвестиционных вложений составила почти 74,5 млрд рублей.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть основным итогом года назвал сдачу более 1,5 млн кв. метров гражданского жилья, это немного меньше, чем один квадратный метр на каждого жителя Новосибирска — 0,98 кв. м.

«В заделе у нас 4,5 млн кв. метров остается, что говорит об устойчивости ситуации и о хороших перспективах. Как и обещали, мы достроили 13 проблемных объектов, что потребовало от нас больших усилий», — сказал Локоть.

По официальным данным за уходящий год на территории города возведено 1414 жилых зданий (129 многоэтажных, 36 — малоэтажных и 1056 — индивидуальных) общей площадью 1,5 млн квадратных метров, что составило 109% от контрольных показателей, утвержденных губернатором.

Доля многоэтажного жилого строительства — 129 домов общей площадью 1,3 млн кв. метров (25,3 тыс. квартир). Наиболее активно велось жилищное строительство на территориях Октябрьского (344 тыс. квадратных метров, 23% от ввода), Ленинского (289 тыс. квадратных метров, 19% от ввода) районов и Центрального округа (270 тыс. квадратных метров, 18% от ввода). Объем введенных в эксплуатацию многоэтажных жилых домов на комплексных площадках составил 756 тыс. квадратных метров.

Кроме того, на карте Новосибирска в 2016 году появилось 543 новых объекта производственного и общественного назначения общей площадью 688,4 тыс. квадратных метров. При этом создано 499 новых рабочих мест. Введены в эксплуатацию два муниципальных детских сада в микрорайонах «Новомарусино» и «Дивногорский» на 400 мест, один частный детский сад на 60 мест, размещенный в жилом доме ЖК «Ясный берег». На ул. Планировочной построена школа на 550 мест. Это первый объект реализации региональной программы «Создание в Новосибирской области новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016−2025 годы.

В 2016 году был открыт дельфинарий «Дельфиния» в новосибирском зоопарке. Параллельно с выступлениями в основном бассейне работает выставка морских обитателей с туннелем, проходящим сквозь аквариум. В октябре открыли аквапарк «Аквамир». Это самый большой аквапарк в России. Здесь представлено 150 аттракционов, обустроены термальный комплекс и спа-центр.

Среди сервисных объектов — 14-этажная гостиница «Домина» на ул. Ленина и 19-этажная гостиница «Джет» на ул. Железнодорожной в Железнодорожном районе. Среди административных — 7-этажное здание «Амстердам» на ул. Геодезической (проект здания стал серебряным призером фестиваля «Золотая капитель»), здание Ленинского районного суда на ул. Связистов, 16-этажное административное здание на проспекте Дзержинского.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, по итогам 2016 года прогнозный объём ввода жилья на территории региона составит около 1,9 млн квадратных метров. Сформирован «задел» по жилищному строительству в объёме 4,5 миллионов квадратных метров, что позволит обеспечить стабильный и планомерный ввод жилья в 2017—2018 годах. В 2016 году при бюджетной поддержке за счет средств областного и федерального бюджетов будут улучшены жилищные условия 3543 жителям Новосибирской области. До конца года планируется ввести 18 «проблемных» объектов. Общее количество обманутых дольщиков, проблемы которых будут решены в 2016 году — 1,3 тыс человек.

Отметим, что данные о количестве долгостроев в Новосибирске и Новосибирской области у разных источников разные. Так в сентябре региональные власти заявляли о 54 долгостроях на территории области, правда, подчеркивали, что на контроле около ста таких объектов. В ноябре Генпрокуратура сообщила о 77 долгостроях.

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