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«В РФ переход на альтернативную энергетику может породить социальный хаос»

Экономика
Согласно докладу Всемирного экономического форума, в 2016 году «зеленая» энергетика стала популярнее и дешевле. Однако так уж ли полезны для экономической и социальной жизни возобновляемые источники?
Ветроэнергетика
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Ветроэнергетика

Санкт-Петербург, 30 Декабря 2016, 19:02 — REGNUM  Традиционная энергетика намного более трудоемка по сравнению с альтернативной (не связанной с ископаемым топливом) энергетикой. Поэтому, например, в России, экономика которой сильно зависит от экспорта углеводородов и развития традиционной энергетики, переориентация на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) может привести к масштабным негативным социальным последствиям. Об этом сегодня, 30 декабря, ИА REGNUM заявил доктор экономических наук, профессором, руководитель научно-образовательного направления «Государственное и муниципальное управление» Северо-Западного института управления РАНХиГС Алексей Балашов.

Он отметил, что развитие альтернативной энергетики связано с несколькими факторами. Во-первых, это наличием в стране — потенциальном объекте внедрения альтернативной энергетики — специфических климатических условий. А это много водных ресурсов, энергии солнца, ветра и прибоя. Это случай Бразилии, Мексики, Австралии.

Во-вторых, развитию возобновляемых источников энергии способствует отсутствие в стране дорогостоящих капитальных объектов. То есть шахт, газо‑ и нефтепроводов, нефтескважин и подобного с сосредоточенной вокруг них социальной инфраструктурой моногородов, необходимость поддержания которой не стимулируют правительства и бизнес развивать альтернативную энергетику, сказал Балашов.

«Таким образом, при наличии в стране, даже со слабой экономикой, собственных, ископаемых топливных ресурсов и отсутствием благоприятных для ВИЭ климатических условий развитие там массовой альтернативной энергетики вряд ли получит широкое развитие. Особенно учитывая тот факт, что страны со слабой экономикой, как правило, являются трудоизбыточными, а традиционная энергетика более трудоемка, чем альтернативная», — считает доктор экономических наук.

Учитывая, что этот факт, переориентировать всех работников, которые сегодня заняты в отраслях топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, на альтернативную энергетику не получится, говорит Алексей Балашов. Он также напомним, что объекты традиционной энергетики — это пример так называемых специфичных физических активов. Поэтому их ценность при альтернативных направлениях использования существенно снижается. Отсюда вытекают экономически и социальные последствия. К первым можно отнести сокращение производства, банкротство и перепрофилирования бизнеса, ко вторым безработицу.

«Для стран, бюджетная система и модель экономического роста которых выстроена вокруг экспорта углеводородов и развития традиционной энергетики (таких, например, как Россия; хотя сразу стоит оговориться, что у России помимо доминирующей традиционной энергетики есть еще и довольно мощный высокотехнологичный сегмент ядерной энергетики) деградация традиционной энергетики может иметь весьма серьезные негативные социальные последствия», — подытожил аналитик.

Ранее ИА REGNUM писало о том, что, согласно докладу Всемирного экономического форума (ВЭФ), в 2016 году в 30 странах мира возобновляемые источники энергии сравнялись по цене или даже стали дешевле ископаемого топлива. В число этих стран вошли, например, Чили, Мексика, Бразилия и Бразилия. Еще через несколько лет ожидается, что паритет стоимости энергии будет наблюдаться уже в 80% всех стран.

Как отмечалось в докладе, глава подразделения ВЭФ по инфраструктуре и инвестициям в развитие Майкл Дрекслер заявил, что альтернативная энергетика сегодня достигла решающего момента в своем развитии. Она, по мнению Дрекслера, стала не только жизнеспособна в коммерческом плане, но и теперь представляет собой привлекательную возможность для инвестиций, рассчитанных на долгий срок, стабильными и защищенными от инфляции доходами.

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