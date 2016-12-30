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Льготники без льгот: ситуация с проездными билетами в Чувашии

Экономика
Социальный проездной, который позволял ездить на городских и пригородных маршрутах, упраздняют. Вместо него будут частично компенсировать расходы за общегражданской проездной на один из видов транспорта

Чебоксары, 30 Декабря 2016, 14:40 — REGNUM  В Чувашии определились с размером компенсации за упразднённый льготный проездной. Вместо социального проездного стоимостью 600 рублей, который давал право ездить и на городских, и на пригородных маршрутах, льготникам будут компенсировать 20% стоимости одного общегражданского проездного на один из видов транспорта. Соответствующее постановление правительства Чувашии принято 29 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Документ устанавливает частичную денежную компенсацию на проезд для льготников, которые постоянно или преимущественно проживают на территории Чувашии. Им будут компенсировать 20% стоимости проездного билета на один из видов транспорта (троллейбус, автобус, пригородные направления), но не более 150 рублей в месяц. При этом средства льготникам будут возмещаться раз в квартал, то есть первую компенсацию в 2017 году он получат только в апреле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне нового года в Чувашии принято решение об упразднении с 1 января 2017 года карт для безналичной оплаты проезда, которые получали льготники и которая действовала одновременно на городских и пригородных маршрутах. Стоимость карты составляла 600 рублей, давая право ездить неограниченное количество раз на автобусах и троллейбусах в городах Чувашии, а также на пригородных автобусных маршрутах. Для сравнения, напомним, что общегражданский проездной на троллейбус составляет 700 рублей, на автобус — 750 рублей, на два вида транспорта в городах — 1050 рублей. С января 2017 года льготный проездной упраздняется, а льготникам будут компенсировать стоимость одного из общегражданских проездных.

Отметим, что особую актуальность и социальную значимость данная льготная проездная карта приобретала в дачный сезон: льготники активно использовали её для поездок в сады. Как правило, это пенсионеры, для большинства из которых овощи и припасы со своего огорода являются спасением с учётом растущих цен на продукты питания и падения доходов населения. В этом году весной, накануне дачного сезона, власти уже предприняли попытку установить ограниченное число поездок по данной карте, но посыпалось столько жалоб и обращений, что чиновники отыграли назад, и отложили принятие решения: впереди-то были выборы.

Напомним, право на получение льготного проездного билета имела 21 категория граждан — в частности, ветераны труда, инвалиды, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, блокадники, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, труженики тыла военных лет, дети-инвалиды, участники ликвидации последствий чернобыльской катастрофы, граждане из подразделений особого риска. По данным Минтруда Чувашии, на сегодняшний день в республике зарегистрировано около 240 тыс. граждан, имеющих льготную категорию, из них ориентировочно 30 тыс. человек являлись активными пользователями льготных карт.

Читайте ранее в этом сюжете: Упразднённый льготный проездной в Чувашии оценили в 150 рублей компенсации

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Социальные льготы ветеранам войны и труда
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