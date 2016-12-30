В России безработица за неделю выросла на 1,4%

Москва, , 13:15 — REGNUM В России за неделю (21−28 декабря) численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, возросла на 1,4% и составила 888 тыс. 626 человек, что является сезонным фактором. Годом ранее этот показатель составлял 993,1 тыс. человек, сообщили в Минтруда РФ.

За этот период снижение численности безработных граждан произошло в 9 регионах. В 74 регионах отмечен рост численности безработных граждан.

По состоянию на 28 декабря 2016 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,2 млн единиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, число безработных в России стабильно снижалось с 12 мая 2016 года. Тогда, по данным на 11 мая, официально зарегистрированных безработных граждан насчитывалось 1 млн 051 тыс. 863 человека. По состоянию на 2 ноября число безработных составляло 833 тыс. 604 человека. Со 2 ноября безработица в стране начала расти. За два месяца ряды безработных пополнили 55 тыс. 022 человек.