Регионам предложили выдавать новым фермерам участки без торгов

Москва, , 12:19 — REGNUM Законопроект, дающий регионам право предоставлять земельные участки новым крестьянским (фермерским) хозяйствам без проведения торгов, внесло в Госдуму заксобрание Амурской области, передает корреспондент ИА REGNUM 30 декабря.

«Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в случаях, установленных законом субъектов РФ, могут предоставляться в аренду на срок до пяти лет без проведения торгов впервые зарегистрированным крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством своей деятельности», следует из документа.

Принятие законопроекта «позволит начинающим фермерам заключать договоры аренды по более низкой цене, что будет для них хорошей поддержкой на начальном этапе», уверены парламентарии.