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«Газпром» даст своей «дочке» 310 млн евро на реализацию «Турецкого потока»

Экономика
Stream Transport B.V. обязуется вернуть всю сумму с процентами
Строительство «Турецкого потока»
Иллюстрация: Gazprom.ru
Строительство «Турецкого потока»

Москва, 30 Декабря 2016, 13:31 — REGNUM  Для строительства магистрального газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря российская компания «Газпром» предоставит своей «дочке» Stream Transport B.V., строящий морской участок трубопровода, заем в размере 310 млн евро. Об этом говорится в материалах «Газпрома».

В сообщении компании отмечается, что «Газпром» предоставит Stream Transport B.V. денежную сумму в размере 310 млн евро. А та, в свою очередь, обязуется их возвратить в полном объеме, плюс проценты за пользование заемными средствами на условиях, прописанных в договоре.

«Газпром» предоставляет заем сроком до 30 июня 2020 года. Эти средства South Stream Transport B.V. направит на расходы по реализации «Турецкого потока», а это включает в себя поставки трубной продукции и оборудования, хранение, строительно-монтажные работы, а также по другим контрактам на закупку товаров, выполнение работ и услуг и общие административные расходы.

Справка:

Компания Stream Transport B.V. изначально создавалась «Газпромом» для строительства морского газопровода «Южный поток мощностью 63 млрд кубометров газа в год», прокладка труб которого началась в 2012 году. За время работы компания накопила опыт в проектировании морских трубопроводов. В 2014 году, когда проект заморозили, «Газпром» решил сохранить свою «дочку», ее активы. Так, к 2015 году South Stream Transport начала разрабатывать морскую часть «Турецкого потока».

Для «Южного потока» была создана инфраструктура, которая, как ранее отмечалось, может быть использована для реализации «Турецкого потока».

Ранее в пояснительной записке к законопроекту о ратификации межправительственного соглашения по газопроводу говорилось, что суммарные инвестиции в обе нитки морского участка газопровода «Турецкий поток» достигают 7 млрд евро. Эта сумма включает в себя затраты, понесенные ранее в рамках реализации морского участка проекта «Южный поток», который был заморожен президентом РФ Владимиром Путиным из-за неконструктивной позиции Евросоюза.

Россия будет полностью заниматься проектированием, строительством и эксплуатацией морского участка. Морской газопровод начнется у города Анапа в России и выйдет на турецкий берег в 100 километрах западнее Стамбула у населенного пункта Кыйыкей. Сухопутный участок газопровода для соединения первой нитки морского участка с действующей газотранспортной системой Турции, будет полностью заниматься турецкие партнеры. Контракт на строительство первой нитки морского участка «Турецкого потока» был подписан в начале декабря между South Stream Transport B.V. и швейцарской Allseas Group S.A. Протяженность участка составит 900 километров.

Читать подробнее: «Турецкий поток»: «Газпром» заключил контракт на прокладку первой нитки

По итогам работы в текущем году готовность российской стороны для поставок газа по «Турецкому потоку» составляет 100%, заявил ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер. Компания, по его словам, закончила строительство на территории РФ мощностей для подачи голубого топлива по двум веткам газопровода. Это касается как линейной части, так и компрессорных станций.

Напомним, что 6 декабря президент Турции Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения с Россией по строительству газопровода «Турецкий поток». 20 декабря российское правительство внесло соглашение по проекту в Госдуму. А уже 25 декабря Анкара утвердила российско-турецкое межправительственное соглашение по проекту реализации газопровода, писало ИА REGNUM.

Межправительственное соглашение между двумя странами было подписано 10 октября. Оно предполагает строительство двух ниток мощностью каждой до 15,75 млрд кубометров газа в год. Первая нитка необходимо для энергонужд Турции, вторая — для ЕС. Однако Россия оставила за собой право отказаться от прокладки второй нитки, если европейцы не смогут дать гарантий по поводу спроса на топлива из этой трубы. Начать строительство газопровода планируют во второй половине 2017 года, а закончить к концу 2019 года. Голубое топливо будет поставляться напрямую из России в Турцию, минуя транзитные страны — Украину, Молдавию, Болгарию и Румынию. Это позволит избежать многих транзитных рисков.

Читайте ранее в этом сюжете: Кабмин Турции утвердил соглашение с Россией по «Турецкому потоку»

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Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток»
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