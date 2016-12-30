«Роснефть» получила предупреждение от ФАС

Москва, , 11:54 — REGNUM За дискриминацию потенциальных покупателей «Роснефть» получила предупреждение от Федеральной антимонопольной службы. Действия компании содержат признаки ограничения конкуренции, сообщили в ФАС.

В ФАС обратилось ООО «Ашаоргсинтез» с жалобой на отказ ПАО «НК «Роснефть» заключить договор на поставку спирта этилового синтетического технического денатурированного.

ФАС установила, что «Роснефть» не рассмотрела оферты «Ашаоргсинтез» в связи с несоответствием внутренним нормативными документами, разработанным в компании для потенциальных покупателей углеводородного сырья, продуктов нефте-, газопереработки и нефтехимии.

Поскольку «Роснефть» занимает доминирующее положение на рынке спирта этилового денатурированного, создание дискриминационных условий для потенциальных покупателей может привести к ограничению конкуренцию и к нарушению закона о защите конкуренции.

В связи с этим «Роснефть» получила от ФАС предупреждение.