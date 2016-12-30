Новая Зеландия: аэропорт Квинстауна не справляется с частными рейсами

Аэропорт не справляется с повышенным летним трафиком и не в состоянии вместить всех желающих

Веллингтон, , 11:50 — REGNUM Недостаточное количество парковочных мест вынуждает руководство аэропорта Квинстауна отказывать частным рейсам в посадке и парковке, сообщает издание Stuff. Аэропорт AirCenter One специализируется на приеме частных самолетов, прибывающих на курорты Квинстауна, и ожидает еще 15 рейсов в январе.

Руководитель аэропорта Робин Лич рассказал, что частные самолеты становятся все больше, кроме того увеличивается трафик, тогда как аэропорт не рассчитан на такие объемы. Аэропорт планирует расширение территории, однако на реконструкцию уйдет несколько лет. В некоторых случаях, самолетам разрешается высадить пассажиров, затем они вынуждены лететь в другой аэропорт, в других — рейсы меняют свой маршрут и увозят пассажиров в другой город и это серьезная потеря для туристического Квинстауна.

«Дело в том, что пассажиры частных рейсов тратят на отдыхе на порядок больше, чем другие туристы. Наш аэропорт должен иметь возможность принять 8−9 рейсов в пиковые периоды — это максимум, с которым мы справлялись на позапрошлое Рождество. Но с возросшим потоком самолетов и их размерами, мы уже не можем справиться с таким объемом. Большинство современных корпоративных самолетов — это большой Gulfstream G650, который сопоставим по размеру с самолетами AirBus и боингами 737». По словам Лича, у аэропорта уже готов проект реконструкции, однако на нее уйдет не меньше 4 лет.

Сейчас аэропорт располагает 6 парковочными местами. 30-летний план развития AirCenterOne будет опубликован в 2017 году.