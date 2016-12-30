ФАС возбудила 4 дела за противодействие антимонопольному расследованию
Москва, 30 Декабря 2016, 11:40 — REGNUM За противодействие антимонопольному расследованию Федеральная антимонопольная служба России возбудила четыре административных делав отношении компании ЗАО «КРОК инкорпорейтед», сообщили в ФАС.
Так, в декабре 2016 года сотрудники компании ЗАО «КРОК инкорпорейтед» активно противодействовали проведению внеплановой выездной проверки, которая проводится в рамках большого антимонопольного расследования о поставках компьютеров и программного обеспечения для государственных нужд.
Компания также проходит ответчиком по делу о картеле на торгах ГАС «Выборы».
В частности, они пытались не допустить инспекцию ФАС России на территорию и в помещения компании. В итоге сотрудники ФАС России смогли попасть на проверяемый объект только после приезда сотрудников полиции.
Инспекцией составлены акты о воспрепятствовании в отношении должностных лиц, а также протоколы об административном правонарушении.
Кроме этого, компания затягивает предоставление запрошенных документов в установленные сроки или предоставляет информацию в неполном объеме, в связи с чем ФАС возбудила два дела об административном правонарушении.
Компании «КРОК инкорпорейтед» грозит штраф в размере 500 тысяч рублей за каждое правонарушение.