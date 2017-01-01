Не уведомивших налоговую о собственности будут штрафовать
Штраф составит до 20%
Москва, 1 Января 2017, 03:20 — REGNUM Неисполнение обязанности налогоплательщиков-физлиц сообщать в налоговый орган о наличии у них неучтенных недвижимости и транспортных средств будет наказываться штрафом, сообщает ИА REGNUM. Соответствующие нормы вступили в силу 1 января.
Штраф составит 20% от неуплаченной суммы налога.
Сообщать в налоговый орган следует в случае неполучения налоговых уведомлений и неуплаты налогов в отношении объектов за период владения ими. Сообщение должно быть направлено до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Отметим, что до 2017 г. налог исчисляется с года представления сообщения, после — не более чем за 3 налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления.
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