Не уведомивших налоговую о собственности будут штрафовать

Москва, , 03:20 — REGNUM Неисполнение обязанности налогоплательщиков-физлиц сообщать в налоговый орган о наличии у них неучтенных недвижимости и транспортных средств будет наказываться штрафом, сообщает ИА REGNUM. Соответствующие нормы вступили в силу 1 января.

Штраф составит 20% от неуплаченной суммы налога.

Сообщать в налоговый орган следует в случае неполучения налоговых уведомлений и неуплаты налогов в отношении объектов за период владения ими. Сообщение должно быть направлено до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Отметим, что до 2017 г. налог исчисляется с года представления сообщения, после — не более чем за 3 налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления.