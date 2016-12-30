В действиях Минобрнауки обнаружены дискриминационные условия — ФАС

Москва, , 11:33 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба вынесла Минобрнауки России предупреждение о нарушении закона о защите конкуренции, сообщили в ФАС.

В антимонопольную службу поступило обращение Российского союза сертификационных центров спортивных сооружений (РССЦСС) о публикации письма Минобрнауки России, которое касалось вопросов безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений общеобразовательных организаций.

Заявитель указывал на то, что в приложении к письму содержатся наименования хозяйствующих субъектов, действующих на рынке услуг по добровольной сертификации спортивного оборудования и инвентаря, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих их производство, что может привести к ограничению конкуренции.

Таким образом, акт госоргана создает дискриминационные условия на рынке систем добровольной сертификации спортивного оборудования и инвентаря, а также на рынке детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок.

Регулятор вынес Минобрнауки России предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции, путем исключения из указанного письма указания конкретных хозяйствующих субъектов.