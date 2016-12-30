На идею запрета госзакупок импортной мебели ФАС отозвалась негативно

Москва, , 10:53 — REGNUM Запрет на поставку мебели для российских государственных служащих не одобряет Федеральная антимонопольная служба. Результатом запрета могут стать падение качества и рост цен в мебельной отрасли за счёт ослабления конкуренции. Об этом заявили представители ФАС, сообщает RT.

Комментируя законопроект Минпромторга о запрете на госзакупки импортной мебели, в ФАС отметили, что, в случае принятия законопроекта, будут нарушены правила рыночной конкуренции. Возникнет зависимость от определённых производителей.

ФАС подготовила негативный отзыв на законопроект. «Меры поддержки отечественных производителей не должны носить запретительный характер для иностранных производителей аналогичных товаров, поскольку установление запретов либо ограничений оборота иностранных товаров в условиях конкуренции не может выступать стимулирующим фактором для инновационного развития отечественного производства», — сообщили в ФАС.

Напомним, в сентябре Минпромторг предложил проект постановления, запрещающего государственным служащим на бюджетные средства приобретать мебель импортного производства. Обосновывалось предложение поддержкой российских производителей.