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За год из России в Китай доставили 700 тонн мороженого

Экономика
Благодаря этому объем производства лакомства в Приморье увеличен
Морожное
ayeletphotography
Морожное

Москва, 30 Декабря 2016, 10:42 — REGNUM  В течение года российские компании поставили в Китай почти 700 тонн мороженого. Такие данные приводит губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, передает RT. По его словам, китайские представители проявляют большой интерес к поставкам приморского деликатеса — мороженого. Благодаря этому объем производства лакомства в крае увеличен.«В 2016 году, по информации руководства предприятий, около 700 тонн мороженого было поставлено в КНР. Шанхай, Харбин, Суйфэньхэ», — отметил губернатор.

Напомним, 4 сентября президент России Владимир Путин подарил коробку мороженого председателю КНР Си Цзиньпину. Это произошло во время встречи лидеров на полях саммита G20 в Ханчжоу. В дальнейшем в Китае заметно вырос интерес к этому российскому продукту.

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