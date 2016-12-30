Россия снизила объем импорта рыбной продукции на 8,7%

В структуре экспорта лидером остается мороженый минтай: объемы его поставок за 11 месяцев увеличились на 3,4%

Москва, , 10:41 — REGNUM Объем производства рыбной продукции в России за 11 месяцев 2016 года увеличился на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 3,613 млн тонн на фоне роста объема добычи рыбы, сообщили в Росрыболовстве.

Объем поставок рыбы и рыбной продукции за пределы Российской Федерации за январь-ноябрь 2016 года составил 1,76 млн тонн, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года.

В структуре экспорта лидером остается мороженый минтай: объемы его поставок за 11 месяцев увеличились на 3,4%, до 730,6 тыс. тонн. При этом снизился объем экспорта мороженой сельди на 21,2%, до 86,2 тыс. тонн, на фоне роста вылова всех видов сельди (тихоокеанской, атлантической, балтийской) с начала года на 10%, до 401,2 тыс. тонн.

Стратегическая задача, которая стоит перед отечественным рыбопромышленным комплексом, — уход от сырьевой направленности экспорта. Здесь отмечена положительная тенденция роста объема поставок из России рыбного филе на 15,2%, до 105,9 тыс. тонн, а также готовой и консервированной продукции — на 18,2%, до 14,3 тыс. тонн.

Объем импорта рыбной продукции за январь-ноябрь 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года уменьшился на 8,7% и составил 455,9 тыс. тонн. В частности сократился объем импорта мороженой мойвы на 66,6%, до 9,7 тыс. тонн, мороженой сельди — на 37%, до 29,8 тыс. тонн, мороженого лосося — на 22%, до 41,8 тыс. тонн.