Пятница, 30 Декабря 2016 года
11:37:31 МСК

Россия снизила объем импорта рыбной продукции на 8,7%

Экономика
В структуре экспорта лидером остается мороженый минтай: объемы его поставок за 11 месяцев увеличились на 3,4%

Москва, 30 Декабря 2016, 10:41 — REGNUM  Объем производства рыбной продукции в России за 11 месяцев 2016 года увеличился на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 3,613 млн тонн на фоне роста объема добычи рыбы, сообщили в Росрыболовстве.

Объем поставок рыбы и рыбной продукции за пределы Российской Федерации за январь-ноябрь 2016 года составил 1,76 млн тонн, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года.

В структуре экспорта лидером остается мороженый минтай: объемы его поставок за 11 месяцев увеличились на 3,4%, до 730,6 тыс. тонн. При этом снизился объем экспорта мороженой сельди на 21,2%, до 86,2 тыс. тонн, на фоне роста вылова всех видов сельди (тихоокеанской, атлантической, балтийской) с начала года на 10%, до 401,2 тыс. тонн.

Стратегическая задача, которая стоит перед отечественным рыбопромышленным комплексом, — уход от сырьевой направленности экспорта. Здесь отмечена положительная тенденция роста объема поставок из России рыбного филе на 15,2%, до 105,9 тыс. тонн, а также готовой и консервированной продукции — на 18,2%, до 14,3 тыс. тонн.

Объем импорта рыбной продукции за январь-ноябрь 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года уменьшился на 8,7% и составил 455,9 тыс. тонн. В частности сократился объем импорта мороженой мойвы на 66,6%, до 9,7 тыс. тонн, мороженой сельди — на 37%, до 29,8 тыс. тонн, мороженого лосося — на 22%, до 41,8 тыс. тонн.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Рыболовство, разведение и переработка рыбы
Главное сегодня
NB!
30.12.16
Украина отказалась от крымского газа
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
30.12.16
«Наши дипломаты заигрались в «информационную войну»
ЯкутскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
Прикамье-2016: министры — под следствием, правительство — в отставке
ПермьРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
30.12.16
Станислав СтремидловскийКатолическая церковь в Белоруссии видит сегодня себя «правящей»
МинскБелоруссия Католицизм Политика
NB!
30.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 30 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
30.12.16
Крушение Boeing-737, голодовка шахтёров и победы «Ростова»: 2016-й на Дону
Ростов-на-ДонуРоссия Итоги 2016 года Общество
NB!
30.12.16
«Какое-то дежавю»: Белоруссия пошла по пути Украины. Россия платит дважды
ЧелябинскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
Ариф АсалыоглуЭрдоган и его разведка «проглядели» убийцу российского посла
АнкараТурция Убийство российского посла в Турции Политика
NB!
30.12.16
Высылаемые из США дипломаты РФ не могут купить билеты в Москву
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Максим ИсаевNational Interest: Будет ли новое перемирие в Сирии длительным?
ДамаскСирия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
30.12.16
Строптивые депутаты и весёлые выборы — политический 2016-й в Якутии
ЯкутскРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
30.12.16
«Ситуация более чем печальная» — многодетные Приморья об итогах 2016-го
ВладивостокРоссия Проблемы многодетных семей Общество
NB!
30.12.16
В Дагестане убит полицейский, нападавшие уничтожены
МахачкалаРоссия Боевики в Дагестане Происшествия
NB!
30.12.16
«До нового года доллар не опустится ниже 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
30.12.16
Ученые отложили наступление 2017 года на одну секунду
ПарижФранция Научные исследования Наука
NB!
30.12.16
В память погибших в ТУ-154 тысячи сербских болельщиков стоя исполнили песню
БелградСербия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Спорт
NB!
30.12.16
Полиция США арестовала Джона Кеннеди
ВашингтонСША Алкоголизм и борьба с ним Общество
NB!
30.12.16
Девальвация 2.0: ЦБ КНР укрепил юань на 0,18%
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
30.12.16
WIkiLeaks: Отчёт Обамы о хакерских атаках содержит отказ от ответственности
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
30.12.16
Михаил ДемуринВысылка наших дипломатов из США...Ответить ли Бараку Обаме взаимностью? Нет
МоскваРоссия Пропаганда США Политика
NB!
30.12.16
Кремль: Действия администрации Барака Обамы непредсказуемы и агрессивны
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Сотрудник Росгвардии убит при нападении на патруль в Новой Москве
МоскваРоссия Нападения на полицейских Происшествия
ещё главное