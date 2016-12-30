Евро и доллар падают к рублю — данные торгов
Доллар торгуется по 60,6325 рубля
Москва, 30 Декабря 2016, 10:38 — REGNUM Биржевой курс российского рубля растет к доллару США и евро 30 декабря, свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 10:35 мск, доллар торгуется по 60,6325 рубля, он опустился на 23,25 копейки. Евро к этому времени подешевел на 64,50 копейки и составил 63,85 рубля.
Минимума в ходе торгов евро достигал в 63,3 рубля, доллар — 60,4 рубля. Максимум по американской валюте составил 60,7550 рубля, по европейской — 64,02 рубля.
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