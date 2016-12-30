Пятница, 30 Декабря 2016 года
14:43:18 МСК

Венесуэла начнет продавать бензин на границе с Колумбией за валюту

Экономика
«Мы продвигаемся вперед во всем, что связано с мерами, касающимися ситуации на границе и стабилизации экономики, и того, чтобы лишить мафию ее силы»
Канистры с бензином
Иллюстрация: Autoflit.ru
Канистры с бензином

Каракас, 30 Декабря 2016, 13:30 — REGNUM  Венесуэлы пытается ослабить деятельность спекулянтов по скупке и перепродаже бензина. Глава страны Николас Мадуро заявил, что со 2 января 2017 года Венесуэла начнет продавать горючее в районе границы с Колумбией за валюту. Об этом Мадуро сообщил в четверг, 29 декабря, в телеэфире.

Венесуэльский лидер подчеркнул, что власти продвигаются вперед во всем, что касается мер для урегулирования ситуации на границе и стабилизации экономики, а также того, чтобы оставить мафию без сил. В связи с этим Николас Мадуро объявил, что со следующего понедельника, 2 декабря, Венесуэла начнет продавать бензин за иностранную валюту, включая колумбийский песо. Продавать горючее таким образом будут на заправках государственной нефтегазовой компании PDVSA.

Напомним, что Мадуро сообщал о соответствующих планах страны и ранее. 22 декабря портал Noticias24 писал, что венесуэльские власти хотят взимать плату за бензин в приграничных с Колумбией районах страны в колумбийских песо. По словам президента страны, делается это, чтобы прекратить трафик топлива через границу.

Николас Мадуро также отмечал, что в стране организуют специальную удобную систему банковских расчетов для жителей Колумбии, которые захотят купить бензин в Венесуэле. Помимо этого, венесуэльский лидер пообещал составить список и других товаров, которые можно будет покупать в стране за колумбийские песо.

Президент призвал народы Венесуэлы и Колумбии двигаться вперед и восстанавливать отношения: «Если в Венесуэле будет хорошо, то будет хорошо и в Колумбии, потому что здесь проживают 5,6 млн колумбийцев, которые учатся, работают и живут с нами, так что мы будем продолжать двигаться вперед».

Стоит отметить, что венесуэльский бензин считается почти что самым дешевым в мире благодаря государственным субсидиям. Этим пользуются спекулянты по обе стороны границы, причем на протяжении уже многих лет. Официальные власти рассчитывают, что их решение о продаже горючего за валюту должно способствовать борьбе со скупкой и перепродажей бензина, и в конечном итоге положить этому конец.

В целом экономическое положение Венесуэлы сейчас можно охарактеризовать как крайне тяжелое. Ранее власти собрались изъять из обращения купюры в сто боливаров и ввести вместо нее банкноты достоинством 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 и 20 000 боливаров. Сначала планировалось полностью изъять купюру номиналом в сто боливаров уже во второй половине декабря. Необходимость появления купюр большого номинала (вплоть до 20 тыс. боливаров) обусловлена высокими темпами инфляции в южноамериканском государстве, которое на протяжении уже нескольких последних лет переживает острый социально-экономический кризис. По оценкам МВФ, по результатам 2016 года инфляция здесь может составить около 500%.

Однако решение властей изъять мелкие купюры привело к массовым акциям протеста и беспорядкам. Как ранее писало ИА REGNUM, в период с 16 по 18 декабря в стране были разграблены около 450 магазинов, а также задержаны сотни человек, обвиняемые в грабежах и насилии. Согласно информации правительства, предназначенные для замены денежные знаки, не были доставлены в страну в намеченный срок, это, в свою очередь, усугубило и без того тяжелую ситуацию.

Поэтому чтобы стабилизировать ситуации. Мадуро принял решение о продлении хождения купюр в сто боливаров до 2 января будущего года. Позже изъятие банкнот отложили до 20 января. По словам венесуэльского лидера, это делается для того, чтобы «люди продолжали спокойно наслаждаться праздниками».

Читайте также: «Николас Мадуро — это Гринч Венесуэлы»!

Большой вклад в сегодняшнее экономическое положение Венесуэлы, помимо политической ситуации, внесло и падение цен на нефть. Эта латиноамериканская страна стала одной из наиболее пострадавших от обвала цен на черное золото. Теперь Венесуэла, участвующая в соглашении нефтедобытчиков по сокращению добычи нефти, надеется, что за первые полгода 2017 года стоимость топлива увеличится на $10−15 за баррель.

Читайте ранее в этом сюжете: Венесуэла надеется на повышение цен на нефть за счет сделки в Вене

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
Главное сегодня
NB!
30.12.16
Коррупционный скандал в Petroecuador. Заказное дело накануне выборов?
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Происшествия
NB!
30.12.16
Мадуро намерен подавлять беспорядки российским и китайским оружием
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
30.12.16
Станислав ТарасовСтанет ли мир в Сирии устойчивым
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
30.12.16
СБУ внесла в черный список российского актера, сыгравшего роль ополченца
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
30.12.16
МИД России определился с ответными мерами на санкции США
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Лайк дороже памяти: белгородские школьники устроили фотосессию на памятнике
Старый ОсколБелгородская областьРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
30.12.16
Власти Украины разрешили военным стрелять по самолетам-нарушителям
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
30.12.16
События года в Ярославской области: на первом месте — политика
ЯрославльРоссия Итоги 2016 года Общество
NB!
30.12.16
Госдеп: Дипломаты РФ покинут США до 1 января. И s novym godom!
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
НАТО: Прямой угрозы альянсу со стороны России нет
БерлинГермания Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
30.12.16
Россия и Белоруссия: нельзя разбрасываться братством
Ростов-на-ДонуРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
Госдуме предложили ввести двухдневный запрет на торговлю фейерверками
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
30.12.16
Украина отказалась от крымского газа
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
30.12.16
В действиях Минобрнауки обнаружены дискриминационные условия — ФАС
МоскваРоссия Борьба с монополизацией в экономике Экономика
NB!
30.12.16
«Обама не сумел красиво покинуть пост, чем обрушил свою репутацию»
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Активисты в Петербурге начали акции в защиту Пулковской обсерватории
Санкт-ПетербургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
30.12.16
«Наши дипломаты заигрались в «информационную войну»
ЯкутскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
СМИ назвали «забавной» реакцию посольства РФ в Лондоне на решение Обамы
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Станислав СтремидловскийКатолическая церковь в Белоруссии видит сегодня себя «правящей»
МинскБелоруссия Католицизм Политика
NB!
30.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 30 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
30.12.16
Крушение Boeing-737, голодовка шахтёров и победы «Ростова»: 2016-й на Дону
Ростов-на-ДонуРоссия Итоги 2016 года Общество
NB!
30.12.16
Максим Исаев«Россия не идеологический враг США, каким был Советский Союз»
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
ещё главное