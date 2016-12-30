Венесуэла начнет продавать бензин на границе с Колумбией за валюту

«Мы продвигаемся вперед во всем, что связано с мерами, касающимися ситуации на границе и стабилизации экономики, и того, чтобы лишить мафию ее силы»

Каракас, , 13:30 — REGNUM Венесуэлы пытается ослабить деятельность спекулянтов по скупке и перепродаже бензина. Глава страны Николас Мадуро заявил, что со 2 января 2017 года Венесуэла начнет продавать горючее в районе границы с Колумбией за валюту. Об этом Мадуро сообщил в четверг, 29 декабря, в телеэфире.

Венесуэльский лидер подчеркнул, что власти продвигаются вперед во всем, что касается мер для урегулирования ситуации на границе и стабилизации экономики, а также того, чтобы оставить мафию без сил. В связи с этим Николас Мадуро объявил, что со следующего понедельника, 2 декабря, Венесуэла начнет продавать бензин за иностранную валюту, включая колумбийский песо. Продавать горючее таким образом будут на заправках государственной нефтегазовой компании PDVSA.

Напомним, что Мадуро сообщал о соответствующих планах страны и ранее. 22 декабря портал Noticias24 писал, что венесуэльские власти хотят взимать плату за бензин в приграничных с Колумбией районах страны в колумбийских песо. По словам президента страны, делается это, чтобы прекратить трафик топлива через границу.

Николас Мадуро также отмечал, что в стране организуют специальную удобную систему банковских расчетов для жителей Колумбии, которые захотят купить бензин в Венесуэле. Помимо этого, венесуэльский лидер пообещал составить список и других товаров, которые можно будет покупать в стране за колумбийские песо.

Президент призвал народы Венесуэлы и Колумбии двигаться вперед и восстанавливать отношения: «Если в Венесуэле будет хорошо, то будет хорошо и в Колумбии, потому что здесь проживают 5,6 млн колумбийцев, которые учатся, работают и живут с нами, так что мы будем продолжать двигаться вперед».

Стоит отметить, что венесуэльский бензин считается почти что самым дешевым в мире благодаря государственным субсидиям. Этим пользуются спекулянты по обе стороны границы, причем на протяжении уже многих лет. Официальные власти рассчитывают, что их решение о продаже горючего за валюту должно способствовать борьбе со скупкой и перепродажей бензина, и в конечном итоге положить этому конец.

В целом экономическое положение Венесуэлы сейчас можно охарактеризовать как крайне тяжелое. Ранее власти собрались изъять из обращения купюры в сто боливаров и ввести вместо нее банкноты достоинством 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 и 20 000 боливаров. Сначала планировалось полностью изъять купюру номиналом в сто боливаров уже во второй половине декабря. Необходимость появления купюр большого номинала (вплоть до 20 тыс. боливаров) обусловлена высокими темпами инфляции в южноамериканском государстве, которое на протяжении уже нескольких последних лет переживает острый социально-экономический кризис. По оценкам МВФ, по результатам 2016 года инфляция здесь может составить около 500%.

Однако решение властей изъять мелкие купюры привело к массовым акциям протеста и беспорядкам. Как ранее писало ИА REGNUM, в период с 16 по 18 декабря в стране были разграблены около 450 магазинов, а также задержаны сотни человек, обвиняемые в грабежах и насилии. Согласно информации правительства, предназначенные для замены денежные знаки, не были доставлены в страну в намеченный срок, это, в свою очередь, усугубило и без того тяжелую ситуацию.

Поэтому чтобы стабилизировать ситуации. Мадуро принял решение о продлении хождения купюр в сто боливаров до 2 января будущего года. Позже изъятие банкнот отложили до 20 января. По словам венесуэльского лидера, это делается для того, чтобы «люди продолжали спокойно наслаждаться праздниками».

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Большой вклад в сегодняшнее экономическое положение Венесуэлы, помимо политической ситуации, внесло и падение цен на нефть. Эта латиноамериканская страна стала одной из наиболее пострадавших от обвала цен на черное золото. Теперь Венесуэла, участвующая в соглашении нефтедобытчиков по сокращению добычи нефти, надеется, что за первые полгода 2017 года стоимость топлива увеличится на $10−15 за баррель.

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