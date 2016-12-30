Госдума может продлить льготы по взносам в ПФР для разработчиков ПО
До 2023 года
Москва, 30 Декабря 2016, 10:24 — REGNUM Законопроект, предполагающий продление для российских организаций, которые работают в области информационных технологий, срока действия льготного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд России, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 декабря. Тариф предлагается зафиксировать на уровне 8% до 2023 года.
Принятие и реализация законопроекта позволят не допустить сокращения объема создаваемой в стране наукоемкой продукции (включая программное обеспечение), сокращения объема экспорта ПО и прибыли, получаемой от реализации такого ПО, отмечают авторы.
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