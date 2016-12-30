Госдолг регионов России уменьшился с начала года на 4,8%

Москва, , 09:48 — REGNUM Государственный долг России сложился в сумме 10,9 трлн руб., уменьшившись с начала года на 0,2%. Государственный долг достиг уровня 13,2% утвержденного на 2016 г. объема ВВП с учетом изменений, сообщается на сайте Счетной палаты РФ.

Государственный долг регионов составил 2,2 трлн руб., уменьшившись с начала года на 4,8%. Доля бюджетных кредитов в общем объеме госдолга регионов с начала года увеличилась на 10,1 процентный пункт до 45%, доля коммерческих кредитов уменьшилась на 10,8 процентных пункта до 30,8%.

Увеличение объемов долговых обязательств отмечено в 33 регионах, в т. ч. в Ненецком автономном округе — в 4,1 раза, Тюменской области — на 84,3%, Кабардино-Балкарской Республике — на 33,2%, Республике Хакасия — на 29,9%, Курганской области — на 18,8%, Орловской области — на 18,5%, Красноярском крае — на 17,6%. Рост бюджетных кредитов наблюдается по 55 регионам, рост коммерческих кредитов — по 17 регионам.