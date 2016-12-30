Дефицит бюджета-2016 за 11 месяцев составил 2,9% ВВП

Москва, , 09:44 — REGNUM Доходы федерального бюджета в январе-ноябре 2016 г. составили 11,43 трлн руб., или 85,5% прогнозируемого общего объема доходов федерального бюджета с учетом изменений, из них нефтегазовые доходы — 4,35 трлн руб. (91,1% прогнозируемого объема), ненефтегазовые доходы — 7,08 трлн руб. (82,5% прогнозируемого объема), сообщается на сайте Счетной палаты РФ.

По состоянию на 20 декабря 2016 г. доходы федерального бюджета составили 12,53 трлн руб. или 93,7% прогнозного годового объема.

Исполнение расходов федерального бюджета за январь-ноябрь 2016 г. сложилось в сумме 13,22 трлн руб. (79,5% показателя сводной росписи с изменениями).

По состоянию на 20 декабря 2016 г. исполнение расходов федерального бюджета составило 14,95 трлн руб. или 89,9%.

Дефицит федерального бюджета сложился в сумме 1,8 трлн руб. при законодательно утвержденном годовом дефиците (с изменениями) в размере 3 трлн руб. Дефицит в январе-ноябре 2016 г. составил 2,2% утвержденного объема ВВП с учетом изменений.

По состоянию на 20 декабря 2016 г. федеральный бюджет исполнен с дефицитом в размере 2,42 трлн руб. (2,9% ВВП).