Реальные доходы жителей России снизились на 5,8%

Москва, , 09:39 — REGNUM В России в январе-ноябре 2016 г. по сравнению с соответствующим периодом 2015 г. реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 5,8% (в январе-ноябре 2015 г. — снижение на 4,1%), а реальный размер назначенных пенсий в январе-октябре текущего года сократился на 3,6% (в соответствующем периоде 2015 г. — на 4%), сообщается на сайте Счетной палаты РФ.

При этом реальная начисленная среднемесячная заработная плата в январе-ноябре 2016 г. по сравнению с соответствующим периодом 2015 г. увеличилась на 0,5% (в январе-ноябре 2015 г. — снижение на 9,3%).

Просроченная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности (не относящихся к субъектам малого предпринимательства) на 1 декабря 2016 г. составила 3,85 млрд руб. и по сравнению с 1 января 2016 г. увеличилась на 278 млн руб. (на 7,8%).