Уровень инфляции в России по итогам года составит 5,5% — СП РФ

Москва, , 09:34 — REGNUM Уровень инфляции в ноябре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 г. сложился в размере 5%, что значительно ниже, чем в соответствующем периоде 2015 г. (12,1%), сообщается на сайте Счетной палаты РФ.

По состоянию на 19 декабря 2016 г. по сравнению с декабрем 2015 г. уровень инфляции — 5,3% (в декабре 2015 г. по сравнению с декабрем 2014 г. — 12,9%). По расчетам Счетной палаты, при сохранении роста потребительских цен уровень инфляции может составить в декабре 0,5%, а с начала года — 5,5%.

Рост цен на продовольственные товары сложился в ноябре 2016 г. по сравнению с декабрем 2015 г. на уровне 4%, что на 8,7 процентного пункта ниже, чем в соответствующем периоде 2015 г. (12,7%).

В ноябре 2016 г. по сравнению с декабрем 2015 г. более высокий рост цен по сравнению со средним по продовольственным товарам уровнем отмечался по маслу сливочному — на 16,7% (в аналогичном периоде 2015 г. прирост цен составил 9,6%), по крупам и бобовым — на 7% (15,3%), рыбе и морепродуктам — на 8% (20,3%), молоку и молочной продукции — на 7,9% (10,3%), хлебу и хлебобулочным изделиям — на 5,5% (12,3%).

В ноябре текущего года по сравнению с декабрем 2015 г. непродовольственные товары подорожали на 6,2%, что на 7 процентных пунктов ниже, чем в соответствующем периоде 2015 г. (13,2%).

Рост цен и тарифов на услуги в ноябре 2016 г. по сравнению с предыдущим месяцем не изменился, а по сравнению с декабрем 2015 г. составил 4,6%. Это на 4,9 процентного пункта ниже, чем в ноябре 2015 г. по сравнению с декабрем 2014 г. (9,5%).