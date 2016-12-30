Промышленное производство в России выросло на 0,8%

Москва, , 09:28 — REGNUM В России в январе-ноябре 2016 года объем ВВП составил в текущих рыночных ценах 75 трлн руб. или 90,5% годового объема, сообщается на сайте Счетной палаты РФ.

В промышленном производстве был зафиксирован прирост на 0,8% (в январе-ноябре 2015 г. по сравнению с январем-ноябрем 2014 г. — снижение на 3,3%).