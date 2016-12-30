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«Нефть поддерживают ожидания»

Экономика
Но вполне возможно, что энергоноситель разовьет нисходящую коррекцию
Нефть
Иллюстрация: Sadda.co
Нефть

Москва, 30 Декабря 2016, 09:14 — REGNUM  Котировки марки Brent находятся неподалеку от достигнутых 28 декабря максимумов. Поддержку черное золото получает со стороны ожиданий, что все страны, участвовавшие в договоренностях в формате ОПЕК+, будут придерживаться взятых на себя обязательств, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

«Но вполне возможно, что энергоноситель всё же разовьет нисходящую коррекцию. Цены находятся на достаточно высоких уровнях, чтобы зафиксировать прибыль в преддверии длинных праздничных выходных», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 30 декабря, мировые цены на нефть демонстрируют положительную динамику, отыгрывая данные о снижении запасов нефтепродуктов в США от министерства энергетики страны. Стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,44% — до 57,10 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,35% — до 53,96 доллара за баррель.

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