Ростехнадзор нашёл средство от взрывов газа — отказаться от топлива в домах

Москва, , 09:11 — REGNUM Депутату Государственной думы Валерию Рашкину поступило письмо, подписанное главой Ростехнадзора Алексеем Алёшиным о том, что на территории России в жилых домах следует запретить использование газа — чтобы исключить взрывы и пожары, сообщает RT со ссылкой на копию письма.

«Для исключения взрывов и пожаров, которые приводят к человеческим жертвам и разрушениям жилых зданий, предполагается принятие принципиального решения о запрете использования газа в многоквартирных жилых домах, как во вновь строящихся, так и в эксплуатируемых (для приготовления пищи и горячего водоснабжения)», — сообщается в документе.

Уточняется, что на российской территории газ проведён в 67% жилых домов. Альтернативный же вариант — электроплиты — это всего 22% домов.

Приводятся данные, согласно которым для приготовления пищи в квартирах используется лишь один процент от общего потребления газа в России. Ни в Ростехнадзоре, ни в Минстрое не предоставили комментариев по этому вопросу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 600 абонентов в Ивановской области остаются без газа после массовых проверок состояния газового оборудования.

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