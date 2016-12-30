«Пара доллар/рубль балансирует»

Не исключено продолжения тенденции с дальнейшей целью на отметке 60,80

Москва, , 09:03 — REGNUM Пара USD/RUB 29 декабря коснулась отметки 60,09 и только после этого развернулась вверх. Свою роль здесь сыграли данные коммерческим запасам нефти в подземных хранилищах США, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

«Показатель вырос, вместо того, чтобы упасть, прибавив 614 тыс. баррелей и показав четвертую неделю роста в г. Кушинг. Данные Американского института нефти (API), кстати, подтвердили подобную же динамику. Однако на удивление, Brent показала лишь умеренную коррекцию, откатившись к 56,70 долл./баррель», — пояснила Афанасьева.

«В результате пара USD/RUB лишь умеренно выросла в район 60,37. Тем не менее, не исключено продолжения тенденции с дальнейшей целью на отметке 60,80», — подагает эксперт.

Читайте также: «До нового года доллар не опустится ниже 60»

Как сообщает ИА REGNUM, официальные курсы Центробанка РФ на 30 декабря составляют 60,27 рубля за американскую валюту и 63,02 рубля за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 39 и 46 копеек соответственно. Цена на нефть марки Brent выросла до 57,10 доллара за баррель.