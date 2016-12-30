Два субъекта РФ получат 300 млн рублей на реализацию пилотного проекта

Москва, , 08:53 — REGNUM



Распоряжением правительства РФ в рамках госпрограммы «Доступная среда» в 2017 году двум регионам будут выделены средства в размере 300 млн рублей на реализацию пилотного проекта по формированию системы комплексной реабилитации инвалидов, сообщается на сайте правительства РФ

Средства предоставлены бюджетам Пермского края и Свердловской области. Это позволит отработать подходы к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, которая в дальнейшем будет распространена во всех субъектах Федерации.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 26 декабря 2016 года.