Курганская область: дефицит бюджета сохранится минимум три года

В 2018 году он существенно сократится, надеются чиновники

Курган, , 08:45 — REGNUM Курганская область вступает в 2017 год с дефицитным бюджетом. Размер дефицита составит 3 млрд 128 млн 328,2 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной думе.

Размер доходов составит 35 млрд 670 млн 947 тыс. рублей. Неналоговые доходы определены в размере 21 млрд 399 млн 856,9 тыс. рублей. Объём расходов составит 38 млрд 799 млн 275,2 тыс. рублей.

В 2018 году, как ожидают чиновники, доходы бюджета резко упадут — до 29 млрд 023 млн 543,6 тыс. рублей, а расходы — до 30 млрд 849 млн 906,2 тыс. рублей. Дефицит составит 1 млрд 826 млн 362,6 тыс. рублей.

На 2019 год запланированы 30 млрд 250 млн 268,7 тыс. рублей доходов и 32 млрд 388 млн 968,8 тыс. рублей расходов.

Отметим, дефицитным был и бюджет 2016 года. Правда, в течение года размер дефицита удалось незначительно снизить.