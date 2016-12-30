В 19 штатах США увеличен минимальный размер оплаты труда

Самый высокой размер МРОТ будет в штатах Массачусетс и Вашингтон, он составит $11 в час

Вашингтон, , 08:43 — REGNUM В 19 штатах США, включая Нью-Йорк и Калифорнию, увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщает 30 декабря Associated Press.

В штате Калифорния минимальная заработная плата увеличена до $10,5 в час для предприятий, где численность сотрудников составляет не менее 26 человек. Самый высокой размер МРОТ будет в штатах Массачусетс и Вашингтон, он составит $11 в час.

Штат Нью-Йорк повысит минимальную заработную плату до $11 в городе Нью-Йорк, до $10,5 для предприятий малого бизнеса, расположенных в Нью-Йорке, в его пригородах МРОТ составит $10, для оставшихся районов штата $9,7.

Напомним, в ноябре водители международной компании Uber, которой принадлежит приложение по вызову такси, призвали провести общенациональную забастовку в США. Таксисты потребовали возможности вступить в профсоюз и увеличение минимального размера оплаты труда до $15 в час.

Один из водителей 34-летний Джастин Бериси заявил, что получает около $500 в неделю, без учета расходов на топливо и амортизацию автомобиля, при этом ему приходится работать от 50 до 60 часов в неделю, так как он является отцом 5-летней дочери.

«Те, кто живут в Америке и ходят на работу каждый день, заслуживают достойной жизни», — сказал Бериси.

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