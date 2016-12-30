Пятница, 30 Декабря 2016 года
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Правительство РФ утвердило паспорт нацпроекта «Чистая страна»

Экономика
Реализация приоритетного проекта предусматривает строительство 5 мусоросжигающих заводов

Москва, 30 Декабря 2016, 08:42 — REGNUM  Правительством РФ утверждён паспорт приоритетного проекта «Чистая страна». Ключевая цель проекта — уменьшить экологический ущерб, связанный с захоронением твёрдых бытовых отходов, снизить экологические риски, связанные с объектами накопленного вреда окружающей среде, сообщается на сайте правительства РФ.

Реализация приоритетного проекта предусматривает строительство пяти экологически безопасных объектов термической переработки твёрдых коммунальных отходов (мусоросжигающих заводов): четыре в Московской области и один в Республике Татарстан.

Работа мусоросжигательных заводов позволит к 2023 году снизить объём размещения таких отходов на свалках в Московской области на 30%. В Казани планируется достичь модели «нулевого захоронения». В целом это улучшит экологические условия проживания для 23 млн человек.

В случае успеха эта модель может быть распространена на другие крупные города России.

Одновременно с переработкой отходов данные заводы будут производить электроэнергию в размере 2.68 млрд кВт•ч в год.

Кроме того, в результате реализации проекта объём выбросов парниковых газов должен сократиться примерно на 840 тыс. т СО2-эквивалента в год.

Также, в рамках реализации проекта планируется восстановить и рекультивировать около 1,5 тыс. га земель, подверженных негативному влиянию объектов накопленного вреда, что улучшит экологические условия проживания для 4,3 млн человек к 2025 году.

Срок реализации проекта — с января 2017 года по 2025 год (включительно).

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