При правительстве РФ создана Авиационная коллегия

Москва, , 08:37 — REGNUM Постановлением правительства РФ учреждена Авиационная коллегия. Создание Авиационной коллегии необходимо для улучшения координации действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, организаций авиационной промышленности и воздушного транспорта в области разработки, производства, эксплуатации и продвижения на рынках отечественной гражданской авиационной техники, сообщается на сайте правительства РФ.

В последнее время на российском авиационном рынке доминирует продукция зарубежных компаний. Решение этой задачи требует выработки согласованных подходов производителей и эксплуатантов воздушных судов к вопросам их создания и технического обслуживания, а также принятия эффективных мер государственной поддержки развития научно-производственной базы отечественного авиастроения и стимулирования спроса на её продукцию.

Для оперативного рассмотрения вопросов развития авиационной промышленности и подготовки согласованных рекомендаций по их решению и создана Авиационная коллегия в качестве постоянно действующего координационного органа.

Утверждено положение об Авиационной коллегии. В положении установлены цели её деятельности, задачи, функции и полномочия по их выполнению.

Состав Авиационной коллегии будет утверждён отдельным распоряжением правительства.