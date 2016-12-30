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Китай выполнил 10% пятилетнего плана строительства ж/д линий

Экономика
КНР планирует инвестировать $500 млрд на расширение своей железнодорожной сети
Железная дорога в Китае
Иллюстрация: Hangzhou.com.cn
Железная дорога в Китае

Пекин, 30 Декабря 2016, 07:40 — REGNUM  В 2016 году в КНР было проложено около 3 тыс. километров железных дорог, сообщает 30 декабря Reuters.

К концу текущего года общая протяженность железнодорожной сети составила 124 тыс. километров, включая 20 тыс. километров высокоскоростных железных дорог, заявил вице-министр транспорта и глава железнодорожного бюро КНР Ян Юйдун.

В 2016 году было построено около 10% от запланированной протяженности железнодорожных линий в соответствии с пятилетним планом строительства КНР.

Напомним, КНР планирует инвестировать $500 млрд на расширение своей железнодорожной сети. Пятилетний план с 2016 по 2020 год предусматривает, что к концу строительства общая протяженность железнодорожных линий должна составить 150 тыс. километров.

Читайте ранее в этом сюжете: В КНР завершено строительство высокоскоростной ж/д линии Куньмин — Шанхай

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