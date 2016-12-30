Девальвация 2.0: ЦБ КНР укрепил юань на 0,18%

Пекин, , 06:23 — REGNUM Народный банк Китая установил паритетный курс национальной валюты по отношению к доллару США на уровне 6,9370 юаня за доллар. Таким образом, в последний банковский день уходящего 2016 г. национальная валюта КНР укрепилась сразу на 127 базисных пунктов.

Китайские аналитики полагают, что повторное ослабление юаня, зафиксированное во второй половине декабря, вызвано внешними факторами. В частности скачки курса могли быть вызваны переводом активов третьих стран в другие валюты, пишет «Синьхуа».

Власти КНР настроены оптимистично: как отмечают в Пекине, данные колебания являются нормой и не сигнализируют о каких-либо проблемах в экономике страны. По мнению чиновников министерства финансов КНР, ослабление национальной валюты является временным явлением.

Однако ряд китайских и западных экспертов полагает, что в следующем году Китай столкнется с финансовой катастрофой. Главными причинами грядущей «финансовой катастрофы КНР» — именно так китайские журналисты назвали прогнозы аналитиков — могут стать проводимая политика избранного президента США Дональда Трампа, который ранее неоднократно высказывался о необходимости «научить Китай играть по правилам», а также отток капитала из страны, который Пекин стремится скрыть всеми возможными способами.

Ряд экспертов полагает, что отток капитала из страны может привезти к резкому падению курса национальной валюты КНР до отметки в 7,4−7,5 юаня за доллар. Таким образом юань вновь вернется к показателям 20-летней давности, когда курс китайской валюты определялся не в ходе торгов, а зависел от жесткой привязки к доллару США. Власти КНР отказались от подобной практики в 2006 г.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 29 декабря Народный банк Китая опубликовал заявление, в котором главный финансовый регулятор страны выступил с резкой критикой в адрес западных новостных агентств и компании Bloomberg в частности, распространивших накануне информацию о том, что курс юаня к доллару США опустился до психологической отметки в 7 юаней за доллар.

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