Фондовый рынок США падает второй день подряд

Нью-Йорк, США, , 03:45 — REGNUM Начавшееся вчера падение основных индексов фондового рынка США продолжается — спад может продлиться до конца года, передает Associated Press 30 декабря.

На торгах в Нью-Йорке промышленный индекс Dow Jones упал на 13,90 пунктов (0,1%), до 19 819,78. Индекс S&P 500 упал на условные 0,66 пункта (0,03%), до 2249,26 пунктов. «Композитный» индекс Nasdaq упал на 6,47 пункта (0,1%), до 5432,09 пунктов.

«Рынок просто взял передышку, — считает Джефф Зиппер, управляющий инвестициями частных клиентов банков США. — Мы подняли так много в ноябре месяце. Идет некоторая фиксация прибыли. Рост должен продолжиться в новом квартале».

Впрочем, снижение индексов в пределах 0,1% сложно назвать «падением» — особенно учитывая рекордный рост фондового рынка, который начался вслед за избранием президентом США «защитника американского бизнеса» Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедший год рост индекса Dow Jones, установившего в ноябре 100-летний рекорд в 19 000 пунктов, составил 13,8%. Индекс S&P 500 близок к росту в 10%. «Композитный» Nasdaq отстает совсем немного — рост индекса за год составил 8,6%.

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