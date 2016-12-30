Пятница, 30 Декабря 2016 года
04:11:03 МСК

Фондовый рынок США падает второй день подряд

Экономика
«Рынок просто взял передышку»

Нью-Йорк, США, 30 Декабря 2016, 03:45 — REGNUM  Начавшееся вчера падение основных индексов фондового рынка США продолжается — спад может продлиться до конца года, передает Associated Press 30 декабря.

На торгах в Нью-Йорке промышленный индекс Dow Jones упал на 13,90 пунктов (0,1%), до 19 819,78. Индекс S&P 500 упал на условные 0,66 пункта (0,03%), до 2249,26 пунктов. «Композитный» индекс Nasdaq упал на 6,47 пункта (0,1%), до 5432,09 пунктов.

«Рынок просто взял передышку, — считает Джефф Зиппер, управляющий инвестициями частных клиентов банков США. — Мы подняли так много в ноябре месяце. Идет некоторая фиксация прибыли. Рост должен продолжиться в новом квартале».

Впрочем, снижение индексов в пределах 0,1% сложно назвать «падением» — особенно учитывая рекордный рост фондового рынка, который начался вслед за избранием президентом США «защитника американского бизнеса» Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедший год рост индекса Dow Jones, установившего в ноябре 100-летний рекорд в 19 000 пунктов, составил 13,8%. Индекс S&P 500 близок к росту в 10%. «Композитный» Nasdaq отстает совсем немного — рост индекса за год составил 8,6%.

Читайте ранее в этом сюжете: «Упал и отжимается» — инвесторы фиксируют прибыль на фондовом рынке США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фондовый рынок
Главное сегодня
NB!
30.12.16
WIkiLeaks: Отчёт Обамы о хакерских атаках содержит отказ от ответственности
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
30.12.16
Михаил ДемуринВысылка наших дипломатов из США...Ответить ли Бараку Обаме взаимностью? Нет
МоскваРоссия Пропаганда США Политика
NB!
30.12.16
Кремль: Действия администрации Барака Обамы непредсказуемы и агрессивны
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Сотрудник Росгвардии убит при нападении на патруль в Новой Москве
МоскваРоссия Нападения на полицейских Происшествия
NB!
30.12.16
Олег ТупикинБремя белых: Никакого мира с Медведем, который выглядит как Человек!
ЛондонВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
29.12.16
ФСБ и ГРУ удостоились прощальных санкций Барака Обамы
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
29.12.16
Эквадор: коррупционный скандал накануне президентских выборов
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Происшествия
NB!
29.12.16
Дипломатический финал: 35 дипломатов РФ будут высланы из США
ВашингтонСША МИД России Политика
NB!
29.12.16
«Марин Ле Пен лишают денег на выборную кампанию»
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
29.12.16
«Иск против Захаровой серьезно увеличит резонанс дела журналистов REGNUM»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Владимир Путин запретил госслужащим владеть иностранными активами
МоскваРоссия Коррупция Политика
NB!
29.12.16
Владимир Станулевич«Богородица, Путина прогони» из Архангельска: продолжение
АрхангельскРоссия Информационная война против России Политика
NB!
29.12.16
Владимир Путин отклонил ювенальный закон о системе учета детей
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
29.12.16
Главред Rodina.ee: МИД России следует защищать своих сторонников за рубежом
ТаллинЭстония Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Посольство России в Сирии вновь обстреляно из миномета
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Заметили даже литовские СМИ: Белоруссия отворачивается от России
ВильнюсЛитва Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Россия и Белоруссия: «градус напряжения вокруг журналистов накаляется»
УфаРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
«Репортеры без границ» призывают освободить Алимкина, Павловца и Шиптенко
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
«МИД Белоруссии почтил тех, кто стрелял в моего земляка» — Захарова молчит
БарнаулРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Украина призвала членов ООН усилить давление на Россию
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
29.12.16
«Мирные переговоры: гарантии нет, что все получится»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Владимирский губернатор обвинила мэрию в смерти предпринимателя
ВладимирРоссия Судьба общественного транспорта в городах России Общество
ещё главное