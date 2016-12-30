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Снижение энерготарифов на Дальнем Востоке восстановит справедливость?

Экономика
Президент России подписал поправки в закон «Об электроэнергетике»

Владивосток, 30 Декабря 2016, 03:37 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин подписал закон о снижении тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей Дальнего Востока до среднероссийской уровня. По мнению главы Минвостокразвития Александра Галушки, после вступления поправок в силу в отношении регионов ДФО будет восстановлена экономическая справедливость, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Снижение энерготарифов до среднероссийского уровня даст экономию дальневосточным предприятиям в объеме до 40 миллиардов рублей в год. Это ещё один источник инвестиционных ресурсов на Дальнем Востоке», — прокомментировал Галушка.

В силу федеральный закон вступит с 1 января 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуацию в энергетической сфере России, когда тарифы в разы отличаются от региона к региону, Владимир Путин назвал неприемлемой и заявил, что таким образом неблагоприятные условия создаются не только для населения, но и для предпринимательского сообщества.

В первую очередь выравнивать энерготарифы планируется за счёт надбавки для потребителей оптового рынка электроэнергии и мощности. Во-вторых, за счёт средств от либерализации цены мощности гидроэлектростанции Сибири. Третий аспект — за счёт средств ПАО «РусГидро».

Ожидается, что энерготарифы в регионах Дальнего Востока снизятся от 5% до 65%, где 65% — это Чукотский автономный округ, а 5% — Амурская область и Хабаровский край. Для конечных потребителей рост тарифов не превысил 1,3% на 2 или 3 года, при этом для населения тарифы не изменятся.

Тем не менее, далеко не все верят в идею выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке. По словам председателя Союза торговых работников Якутии Ирины Котенко, представители малого бизнеса республики не надеются, что до них дойдёт нововведение, коммерсанты уверены, что они будут по-прежнему платить много.

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Изменение тарифов на электроэнергию
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