Пятница, 30 Декабря 2016 года
04:10:37 МСК

Независящая от нефтяных доходов экономика как альтернатива новым налогам?

Экономика
«Я не понимаю, зачем будоражить общество»

Москва, 30 Декабря 2016, 03:07 — REGNUM  Очевидная проблема введения социального взноса для неработающих граждан, так называемого налога на тунеядство, в том, что волна обсуждений поднимается, а разъяснений достаточных нет до сих пор. Такую позицию в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 политолог Сергей Михеев.

Читайте также: Закон о налоге на «тунеядство» Госдума может принять до конца года

«Я не очень понимаю, зачем нужно будоражить общество, если вы ещё не разъяснили и сами не определились, что будете делать конкретно. Пусть определятся, тогда будет понятно, что обсуждать, тогда будет ясен предмет разговора, иначе одни считают, что будет так, другие считают, что будет так, как будет, пока никто не знает, а напряжённость растёт», — прокомментировал спикер.

«Дыра в бюджете, откровенно говоря, в первую очередь образовалась из-за падения цен на нефть, — добавил Сергей Михеев. — Поэтому главная задача Правительства РФ, помимо того, что выдумывать налоги и сборы, это подумать о том, как устроить экономику так, чтобы она не зависела настолько от нефтяных доходов».

Как сообщало ИА REGNUM, инициатива взимать сборы с неработающих по трудовому договору граждан не будет касаться безработных и тех, кто не работает легитимно — инвалидов и пенсионеров, она направлена лишь на тех, кто работает и не платит налоги. Такое заявление сделал глава Минтруда Максим Топилин.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Введение налога на тунеядство
Главное сегодня
NB!
30.12.16
WIkiLeaks: Отчёт Обамы о хакерских атаках содержит отказ от ответственности
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
30.12.16
Михаил ДемуринВысылка наших дипломатов из США...Ответить ли Бараку Обаме взаимностью? Нет
МоскваРоссия Пропаганда США Политика
NB!
30.12.16
Кремль: Действия администрации Барака Обамы непредсказуемы и агрессивны
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Сотрудник Росгвардии убит при нападении на патруль в Новой Москве
МоскваРоссия Нападения на полицейских Происшествия
NB!
30.12.16
Олег ТупикинБремя белых: Никакого мира с Медведем, который выглядит как Человек!
ЛондонВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
29.12.16
ФСБ и ГРУ удостоились прощальных санкций Барака Обамы
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
29.12.16
Эквадор: коррупционный скандал накануне президентских выборов
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Происшествия
NB!
29.12.16
Дипломатический финал: 35 дипломатов РФ будут высланы из США
ВашингтонСША МИД России Политика
NB!
29.12.16
«Марин Ле Пен лишают денег на выборную кампанию»
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
29.12.16
«Иск против Захаровой серьезно увеличит резонанс дела журналистов REGNUM»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Владимир Путин запретил госслужащим владеть иностранными активами
МоскваРоссия Коррупция Политика
NB!
29.12.16
Владимир Станулевич«Богородица, Путина прогони» из Архангельска: продолжение
АрхангельскРоссия Информационная война против России Политика
NB!
29.12.16
Владимир Путин отклонил ювенальный закон о системе учета детей
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
29.12.16
Главред Rodina.ee: МИД России следует защищать своих сторонников за рубежом
ТаллинЭстония Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Посольство России в Сирии вновь обстреляно из миномета
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Заметили даже литовские СМИ: Белоруссия отворачивается от России
ВильнюсЛитва Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Россия и Белоруссия: «градус напряжения вокруг журналистов накаляется»
УфаРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
«Репортеры без границ» призывают освободить Алимкина, Павловца и Шиптенко
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
«МИД Белоруссии почтил тех, кто стрелял в моего земляка» — Захарова молчит
БарнаулРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Украина призвала членов ООН усилить давление на Россию
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
29.12.16
«Мирные переговоры: гарантии нет, что все получится»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Владимирский губернатор обвинила мэрию в смерти предпринимателя
ВладимирРоссия Судьба общественного транспорта в городах России Общество
ещё главное