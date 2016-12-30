Независящая от нефтяных доходов экономика как альтернатива новым налогам?

Москва, , 03:07 — REGNUM Очевидная проблема введения социального взноса для неработающих граждан, так называемого налога на тунеядство, в том, что волна обсуждений поднимается, а разъяснений достаточных нет до сих пор. Такую позицию в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 политолог Сергей Михеев.

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«Я не очень понимаю, зачем нужно будоражить общество, если вы ещё не разъяснили и сами не определились, что будете делать конкретно. Пусть определятся, тогда будет понятно, что обсуждать, тогда будет ясен предмет разговора, иначе одни считают, что будет так, другие считают, что будет так, как будет, пока никто не знает, а напряжённость растёт», — прокомментировал спикер.

«Дыра в бюджете, откровенно говоря, в первую очередь образовалась из-за падения цен на нефть, — добавил Сергей Михеев. — Поэтому главная задача Правительства РФ, помимо того, что выдумывать налоги и сборы, это подумать о том, как устроить экономику так, чтобы она не зависела настолько от нефтяных доходов».

Как сообщало ИА REGNUM, инициатива взимать сборы с неработающих по трудовому договору граждан не будет касаться безработных и тех, кто не работает легитимно — инвалидов и пенсионеров, она направлена лишь на тех, кто работает и не платит налоги. Такое заявление сделал глава Минтруда Максим Топилин.