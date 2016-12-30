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На Кубе открыли первый завод по производству ноутбуков

Экономика
Технологии и оборудование для завода поставит Китай

Гавана, 30 Декабря 2016, 00:36 — REGNUM   На Кубе открыт первый завод по производству планшетов и ноутбуков шестого поколения. В открытии завода принял участие Мигель Диас-Канель Бермудес — первым заместителем председателя Госсовета Кубы, сообщает Кубинское агентство новостей (ACN). Как было заявлено на церемонии открытия, предприятие сможет выпускать до 500 единиц продукции в день.

Предоставление технологии, оборудования, ноу-хау и обучение персонала обеспечивает китайская компания Haier. На первом этапе продукция завода будет ориентироваться на обеспечение нужд государственного сектора.

В марте 2016 года президент США Барак Обама заявил, что входящая в корпорацию Alphabet Inc компания Google готова провести интернет на Кубу, сообщает Reuters. С таким заявлением глава Белого дома выступил в интервью телекомпании ABC

На сегодняшний день бесплатного интернета на Кубе нет. В некоторых публичных местах (парках, кафе) имеется платный Wi-Fi. В гостиницах бесплатного доступа к интернету также нет. Даже в «пятизвездочных». Домашний интернет очень дорогой, и «медленный».

Читайте ранее в этом сюжете: Google расширит доступ в интернет на Кубе

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