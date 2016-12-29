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Президент Бразилии рассчитывает на поддержку Конгресса

Экономика
2017 год будет для Бразилии годом новых законодательных инициатив

Бразилиа, 29 Декабря 2016, 21:48 — REGNUM   Президент Бразилия Мишел Темер выступил с новыми инициативами на прошедшей пресс-конференции. В частности, он отметил, что будет стремиться реформировать налоговое законодательство Бразилии в 2017 году, сообщает Reuters. При этом, Темер рассчитывает на поддержку со стороны Конгресса страны.

Как заявил бразильский политолог Павел Грасс, на сегодняшний день правительство Бразилии имеет очень низкий рейтинг популярности среди населения — 13%. С другой стороны, имея большинство голосов в парламенте, причем в обеих палатах, оно смогло принять и обсудить целый ряд нужных законов.

Это: внесение поправки в Конституции о замораживании государственных расходов в последующие 20 лет; обсуждение пенсионной реформы, принятие закона, позволяющего сделать более гибкими отношения и переговоры между профсоюзами и работодателями разных отраслей и урегулировать проблемы прав работников, которые задействованы на временных работах, писало ранее ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Бразилия: «признание конца света», зловещий судья и надежды на будущее

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