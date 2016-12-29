В США увеличились запасы нефти

Что привело к незначительному снижению цен на нефть

Вашингтон, , 21:27 — REGNUM Запасы сырой нефти в США неожиданно выросли на прошлой неделе, в то время как запасы бензин снизились, говорится в докладе министерства энергетики, сообщает Reuters.

Запасы нефти выросли на 614 000 баррелей за неделю, в то время как ожидалось их снижение на 2,1 миллиона баррелей.

Цены на нефть незначительно снизились после опубликования этих данных. Фьючерсы на нефть выросли на 1 цент до 54, 08 долларов за баррель.

Напомним, с 1 января 2017 года, страны ОПЕК и некоторые другие нефтедобывающие государства, начнут сокращение добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки, что по мнению некоторых экспертов приведет к значительному сокращению мировых запасов нефти к третьему кварталу 2017 года.