В США увеличились запасы нефти
Что привело к незначительному снижению цен на нефть
Вашингтон, 29 Декабря 2016, 21:27 — REGNUM Запасы сырой нефти в США неожиданно выросли на прошлой неделе, в то время как запасы бензин снизились, говорится в докладе министерства энергетики, сообщает Reuters.
Запасы нефти выросли на 614 000 баррелей за неделю, в то время как ожидалось их снижение на 2,1 миллиона баррелей.
Цены на нефть незначительно снизились после опубликования этих данных. Фьючерсы на нефть выросли на 1 цент до 54, 08 долларов за баррель.
Напомним, с 1 января 2017 года, страны ОПЕК и некоторые другие нефтедобывающие государства, начнут сокращение добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки, что по мнению некоторых экспертов приведет к значительному сокращению мировых запасов нефти к третьему кварталу 2017 года.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
29.12.16
«Богородица, Путина прогони» из Архангельска: продолжение
NB!
29.12.16
Ночная мгла уходящего года над Грузией
NB!
29.12.16
Владимир Путин отклонил ювенальный закон о системе учета детей
NB!
29.12.16
Главред Rodina.ee: МИД России следует защищать своих сторонников за рубежом
NB!
29.12.16
Посольство России в Сирии вновь обстреляно из миномета
NB!
29.12.16
Заметили даже литовские СМИ: Белоруссия отворачивается от России
NB!
29.12.16
«Репортеры без границ» призывают освободить Алимкина, Павловца и Шиптенко
NB!
29.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 29 декабря
NB!
29.12.16
«МИД Белоруссии почтил тех, кто стрелял в моего земляка» — Захарова молчит
NB!
29.12.16
Украина призвала членов ООН усилить давление на Россию
NB!
29.12.16
«Мирные переговоры: гарантии нет, что все получится»
NB!
29.12.16
Владимирский губернатор обвинила мэрию в смерти предпринимателя
NB!
29.12.16
«То, что нам кажется предательством, для МИД РФ — нормальная практика»
NB!
29.12.16
Сирийская оппозиция готова присоединиться к режиму прекращения огня — СМИ
NB!
29.12.16
Теракт в Берлине: Число жертв могло быть гораздо больше
NB!
29.12.16
От «партии власти» — в политические маргиналы: Греция
NB!
29.12.16
Навстречу Первомаю: Албин назвал новый срок завершения работ по стадиону
NB!
29.12.16
Режим прекращения огня в Сирии начнется с 00:00 30 декабря — Шойгу
NB!
29.12.16
Тарифы и надбавки на мусор: закулисное «Управление отходами» в Чувашии
NB!
29.12.16
Крохи, и те не дают: учителя массово бросают работу из-за невыплаты зарплат
NB!
29.12.16
Путин согласился с предложением сократить военное присутствие РФ в Сирии
NB!
29.12.16
Путин: Подписаны документы о прекращении огня в Сирии