Судьба площадки курганского завода по уничтожению химоружия пока не решена

Курган, , 20:20 — REGNUM Судьба площадки бывшего Щучанского завода по уничтожению химического оружия пока не решена. Об этом журналистам сообщил губернатор Курганской области Алексей Кокорин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Регион уже направил в Минпромторг России для согласования несколько инвестиционных проектов. Один из них уже поддержан.

Но пока главная проблема в том, что площадка бывшего завода должна пройти процедуру дегазации. Всё, что соприкасалось с химическим оружием и снарядами, нужно утилизировать. Для этого предусмотрено федеральное финансирование.

Будет ли площадка передана из федерального ведения в областное, пока неизвестно. Напомним, завод был закрыт в 2015 году. Перепрофилировать площадку планируют к 2020 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Зауралье на закрытом заводе планируют производство фармсубстанций