Литва подсчитывает экономический ущерб от оргпреступности

Вильнюс, , 17:31 — REGNUM На заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне представители полиции и Службы по расследованию финансовых преступлений представили тенденции организованной преступности в Литве, сообщили ИА REGNUM сегодня, 29 декабря.

«У нас был повод убедиться, что члены организованных группировок процветают, пропагандируется культ насилия. И хотя по традиции мы связываем организованную преступность с культурой насилия, настало время подсчитать, какой ущерб экономике государства, ее финансовой системе наносят организованные преступные группировки через хищение НДС, коррупцию и другие преступления», — сказал глава комитета Витаутас Бакас.

На заседании была выслушана оценка ситуации, а также предложения правоохранительных учреждений по поводу изменения законов с целью борьбы с криминальными группировками, деятельность которых основывается на насилии.

Комитет по национальной безопасности и обороне, как дополнительный комитет, уже одобрил законопроект о пресечении организованной преступности и контроле, который даст законное основание для конфискации имущества, накопленного благодаря деятельности опасных криминальных группировок. Предполагается, что в ближайшее время это проект рассмотрит парламентский Комитет права и правопорядка.

Отдельного внимания удостоились и интеллектуальные преступления, которые наносят большой ущерб финансовой системе страны. Сложные схемы мошенников, охватывающие несколько государств, становятся все более запутанными. Этим преступлениям не характерны открытая демонстрация силы, насилие или использование оружия. Но для их вычисления необходимо тесное сотрудничество не только внутри страны, но и с иностранным партнерами, необходимы специфические знания в области налогов и финансов, утверждают в парламенте.

Важно повышать способности правоохранительных учреждений в области разведки, укреплять взаимосотрудничество, обмениваться информацией, повышать мотивацию сотрудников. «Очень важно сохранить профессионалов, работающих в отделениях криминальной разведки, инвестировать в людей, их профессиональный рост», — подчеркнул Бакас.

В ближайшее время Комитет по национальной безопасности и обороне продолжит встречи с главами учреждений криминальной разведки, чтобы обсудить, какие правовые акты необходимы для пресечения преступлений в конкретных сферах.