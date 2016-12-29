Четверг, 29 Декабря 2016 года
17:34:50 МСК

Литва подсчитывает экономический ущерб от оргпреступности

Экономика
Хотят конфисковать незаконно нажитое имущество

Вильнюс, 29 Декабря 2016, 17:31 — REGNUM  На заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне представители полиции и Службы по расследованию финансовых преступлений представили тенденции организованной преступности в Литве, сообщили ИА REGNUM сегодня, 29 декабря.

«У нас был повод убедиться, что члены организованных группировок процветают, пропагандируется культ насилия. И хотя по традиции мы связываем организованную преступность с культурой насилия, настало время подсчитать, какой ущерб экономике государства, ее финансовой системе наносят организованные преступные группировки через хищение НДС, коррупцию и другие преступления», — сказал глава комитета Витаутас Бакас.

На заседании была выслушана оценка ситуации, а также предложения правоохранительных учреждений по поводу изменения законов с целью борьбы с криминальными группировками, деятельность которых основывается на насилии.

Комитет по национальной безопасности и обороне, как дополнительный комитет, уже одобрил законопроект о пресечении организованной преступности и контроле, который даст законное основание для конфискации имущества, накопленного благодаря деятельности опасных криминальных группировок. Предполагается, что в ближайшее время это проект рассмотрит парламентский Комитет права и правопорядка.

Отдельного внимания удостоились и интеллектуальные преступления, которые наносят большой ущерб финансовой системе страны. Сложные схемы мошенников, охватывающие несколько государств, становятся все более запутанными. Этим преступлениям не характерны открытая демонстрация силы, насилие или использование оружия. Но для их вычисления необходимо тесное сотрудничество не только внутри страны, но и с иностранным партнерами, необходимы специфические знания в области налогов и финансов, утверждают в парламенте.

Важно повышать способности правоохранительных учреждений в области разведки, укреплять взаимосотрудничество, обмениваться информацией, повышать мотивацию сотрудников. «Очень важно сохранить профессионалов, работающих в отделениях криминальной разведки, инвестировать в людей, их профессиональный рост», — подчеркнул Бакас.

В ближайшее время Комитет по национальной безопасности и обороне продолжит встречи с главами учреждений криминальной разведки, чтобы обсудить, какие правовые акты необходимы для пресечения преступлений в конкретных сферах.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономический кризис в Прибалтике
Главное сегодня
NB!
29.12.16
Владимирский губернатор обвинила мэрию в смерти предпринимателя
ВладимирРоссия Судьба общественного транспорта в городах России Общество
NB!
29.12.16
Клименко «сменил позицию» по возможному отключению России от интернета
МоскваРоссия Интернет Общество
NB!
29.12.16
«То, что нам кажется предательством, для МИД РФ — нормальная практика»
НовосибирскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Сирийская оппозиция готова присоединиться к режиму прекращения огня — СМИ
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Теракт в Берлине: Число жертв могло быть гораздо больше
БерлинГермания Теракты в Германии Общество
NB!
29.12.16
Руслан КостюкОт «партии власти» — в политические маргиналы: Греция
Афины Греция Социализм в современной Южной Европе Политика
NB!
29.12.16
Режим прекращения огня в Сирии начнется с 00:00 30 декабря — Шойгу
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Авигдор Эскин«Свинья Обамы» против Израиля: прецедент для Крыма, Курил, Калининграда и..
Тель-АвивИзраиль Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
29.12.16
Тарифы и надбавки на мусор: закулисное «Управление отходами» в Чувашии
ЧебоксарыРоссия Проблемы мусорных свалок и новый полигон ТБО в Чувашии Экономика
NB!
29.12.16
Крохи, и те не дают: учителя массово бросают работу из-за невыплаты зарплат
ЧитаРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Политика
NB!
29.12.16
Путин согласился с предложением сократить военное присутствие РФ в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Путин: Подписаны документы о прекращении огня в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
«Публичный медийный скандал с Марией Захаровой не повысит авторитет МИД РФ»
СаратовРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Минобороны РФ: Версия крушения Ту-154 из-за теракта пока не снимается
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
29.12.16
«МИД России боится обострять отношения с Минском по газовому спору»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
«У МИД России в Белоруссии никакой долгосрочной стратегии нет»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
В Дагестане задержана группа террористов, готовивших теракты в Москве
МахачкалаРоссия Боевики в Дагестане Происшествия
NB!
29.12.16
Путин обсудил с главой Египта возобновление авиасообщения
МоскваРоссия Приостановка авиасообщения с Египтом Политика
NB!
29.12.16
Александр ШпунтРоссия отказывается от нефти Уганды
МоскваРоссия Ситуация в Африке Политика
NB!
29.12.16
Яков РудьДуда против Порошенко и Бандеры: кто кого?
КиевУкраина Украина и Польша Политика
NB!
29.12.16
Референдуму в Южной Осетии — новую повестку дня! Обращение Э. Д. Кокойты
ЦхинвалЮжная Осетия Референдум о присоединении Южной Осетии к России Политика
NB!
29.12.16
Благополучие республики и бедность людей: экономические итоги Якутии-2016
ЯкутскРоссия Итоги 2016 года Экономика
ещё главное