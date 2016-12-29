Четверг, 29 Декабря 2016 года
17:34:59 МСК

«Кто решил скинуть валюту, испугавшись доллара по 60 рублей – одумайтесь!»

Экономика
Укрепление рубля к доллару — новогодний подарок, но не долгосрочная тенденция
Доллар и рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллар и рубль

Москва, 29 Декабря 2016, 16:18 — REGNUM  Рубль может столкнуться с трудностями дальнейшего укрепления. Худшее решение, которое возможно принять сейчас — это поставить на ничем не обоснованный рост рубля, который в 2017 году рискует разделить судьбу одного из главных рыночных аутсайдеров, просев ниже отметки 70,00 против доллара, полагает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

«Текущие котировки стоит расценивать в качестве новогоднего подарка, позволяющего крайне выгодно избавиться от рублей. Напротив, те кто сейчас решил «скинуть» валюту, напугавшись курса в 60,00 — одумайтесь! Сам факт уже совершенной ранее обменной операции, то есть вашего нахождения в долларах и евро — это беспроигрышная сделка, которая может принести более 10% дохода уже в ближайшие месяцы», — считает эксперт.

По его мнению, на рост курса рубля рассчитывать не стоит из-за того, что нефть скоро возобновит снижение. «Все больше участников рынка склоняются к идее, что отдельные регионы ОПЕК не станут соблюдать условия заключенного соглашения, опасаясь потери собственной рыночной доли. После публикации февральского отчета ОПЕК по уровню добычи нефти мы, скорее всего, снова увидим цифры свыше 33 млн баррелей в день. При такой динамике восстановить баланс на рынке «черного золота» будет невозможно», — полагает Деев.

Кроме того, есть два региона, которые не приняли участие в сделке по ограничению добычи — США и Ливия, говорит аналитик. «Более высокие цены на нефть стали причиной появления большего количества сланцевых производителей в Штатах, а общий объем добычи уже перевалил за 8,7 млн баррелей. Ливия же буквально неделю назад сообщила о том, что восстановленный в стране трубопровод позволит увеличить объём добычи на 270 тыс. баррелей в день», — напоминает эксперт.

Если планы Ливии будут реализованы, дополнительные объёмы добычи в Ливии и США компенсируют треть обещанного ОПЕК сокращения, а значит, проблема перепроизводства так и не будет решена, делает вывод Деев. «Нефть марки Brent рискует просесть ниже $50 за баррель уже в 1 квартале нового года. Разумеется, рубль пойдет следом, ориентируясь на 65,00 против доллара», — говорит он. Второй аргумент против рубля — по-прежнему очень слабая экономика России, которая не сможет преодолеть рецессию и в 2017 году, указывает эксперт. «Причины кроются в западных санкциях, закрытом доступе к зарубежным площадкам заимствования капитала, крайне дорогих кредитных ресурсах внутри страны, низкой производительности труда, отсутствии высокотехнологических драйверов роста, сырьевой ориентации экономики, катастрофическом сокращении трудоспособного населения, непреодолимом дефиците бюджета, падении активности в промышленном секторе и сфере услуг, а также геополитических рисках, поставивших крест на притоке инвестиций в Россию», — отмечает эксперт.

Ситуация с рублем также усугубляется истощением золотовалютные резервов, благодаря которым правительству все еще удается решать оперативные задачи, связанные с выполнением социальных обязательств, констатирует аналитик. «План правительства прост — к тому времени, как будут исчерпаны все российские «запасники», цены на нефть снова уйдут выше $80 за баррель. Но такой сценарий невероятен, а значит, без должной фундаментальной поддержки российская валюта будет обречена на девальвационное будущее», — отметил Деев.

Другими факторами, препятствующими укреплению рубля, Деев назвал денежно-кредитную политику ЦБ РФ, а также намерения ФРС США многократно повысить ставку в 2017 году. «Даже двух повышений ставки в США будет вполне достаточно для того, чтобы курс американской валюты прибавил еще около 5%», — пояснил он.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курсы валют
Главное сегодня
NB!
29.12.16
Владимирский губернатор обвинила мэрию в смерти предпринимателя
ВладимирРоссия Судьба общественного транспорта в городах России Общество
NB!
29.12.16
Клименко «сменил позицию» по возможному отключению России от интернета
МоскваРоссия Интернет Общество
NB!
29.12.16
«То, что нам кажется предательством, для МИД РФ — нормальная практика»
НовосибирскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Сирийская оппозиция готова присоединиться к режиму прекращения огня — СМИ
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Теракт в Берлине: Число жертв могло быть гораздо больше
БерлинГермания Теракты в Германии Общество
NB!
29.12.16
Руслан КостюкОт «партии власти» — в политические маргиналы: Греция
Афины Греция Социализм в современной Южной Европе Политика
NB!
29.12.16
Режим прекращения огня в Сирии начнется с 00:00 30 декабря — Шойгу
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Авигдор Эскин«Свинья Обамы» против Израиля: прецедент для Крыма, Курил, Калининграда и..
Тель-АвивИзраиль Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
29.12.16
Тарифы и надбавки на мусор: закулисное «Управление отходами» в Чувашии
ЧебоксарыРоссия Проблемы мусорных свалок и новый полигон ТБО в Чувашии Экономика
NB!
29.12.16
Крохи, и те не дают: учителя массово бросают работу из-за невыплаты зарплат
ЧитаРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Политика
NB!
29.12.16
Путин согласился с предложением сократить военное присутствие РФ в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Путин: Подписаны документы о прекращении огня в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
«Публичный медийный скандал с Марией Захаровой не повысит авторитет МИД РФ»
СаратовРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Минобороны РФ: Версия крушения Ту-154 из-за теракта пока не снимается
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
29.12.16
«МИД России боится обострять отношения с Минском по газовому спору»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
«У МИД России в Белоруссии никакой долгосрочной стратегии нет»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
В Дагестане задержана группа террористов, готовивших теракты в Москве
МахачкалаРоссия Боевики в Дагестане Происшествия
NB!
29.12.16
Путин обсудил с главой Египта возобновление авиасообщения
МоскваРоссия Приостановка авиасообщения с Египтом Политика
NB!
29.12.16
Александр ШпунтРоссия отказывается от нефти Уганды
МоскваРоссия Ситуация в Африке Политика
NB!
29.12.16
Яков РудьДуда против Порошенко и Бандеры: кто кого?
КиевУкраина Украина и Польша Политика
NB!
29.12.16
Референдуму в Южной Осетии — новую повестку дня! Обращение Э. Д. Кокойты
ЦхинвалЮжная Осетия Референдум о присоединении Южной Осетии к России Политика
NB!
29.12.16
Благополучие республики и бедность людей: экономические итоги Якутии-2016
ЯкутскРоссия Итоги 2016 года Экономика
ещё главное