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Доля отечественных жизненно важных препаратов выросла на 5% — Голодец

Экономика
За последние 2 года перечень ЖНВЛП был увеличен на 96 международных непатентованных наименований
Лекарства
Иллюстрация: Pixabay.com
Лекарства

Москва, 29 Декабря 2016, 16:11 — REGNUM  Доля отечественных в списке жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) выросла с 72% в 2015 году до 76,8% в 2016 году. Об этом сегодня, 29 декабря, заявила вице-премьер Ольга Голодец на совещании в правительстве РФ.

«Важная тенденция последних лет — это увеличение доли отечественных препаратов в перечне ЖНВЛП. В результате рост российской фармацевтической промышленности и программы импортозамещения, которую мы все реализуем, доля отечественных препаратов только за последний год выросла с 72% в 2015 году, до 76,8 в 2016 году», — сказала Голодец.

Она отметила, что за последние два года перечень ЖНВЛП был увеличен на 96 международных непатентованных наименований, и на данный момент их число составляет 646.

«В 2017 году по просьбе фармпроизводителей список ЖНВЛП будет утверждаться не один раз в год, как это происходит сейчас, а по мере появления новых лекарственных препаратов. Мы ожидаем выхода на рынок серьёзных лекарственных препаратов, которые помогут в борьбе и с онкологическими заболеваниями, и с некоторыми орфанными заболеваниями. Они сейчас проходят клинические испытания и уже находятся в высокой степени готовности. Надеюсь, что те механизмы, которые заложены, существенно повысят доступ лекарственных препаратов на российском рынке», — выразила надежду Голодец.

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