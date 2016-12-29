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ВРП Новосибирской области в 2016 году впервые превысил 1 трлн рублей

Экономика
Региональные власти заявили, что в 2016 году в Новосибирской области исполнены все социальные обязательства

Новосибирск, 29 Декабря 2016, 16:35 — REGNUM  Уровень валового регионального продукта в Новосибирской области в 2016 году впервые превысил отметку в 1 трлн рублей и достиг показателя 1 055 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM заявили в региональном правительстве, подчеркнув, что продолжение наращивания темпов экономики региона станет основополагающей мотивацией развития области в 2017 году.

По словам губернатора области Владимира Городецкого, в 2016 году в Новосибирской области исполнены все социальные обязательства, а в бюджет следующего года удалось войти сбалансированно.

«На 2017 год впервые сформирован бездефицитный бюджет. Однако это для нас не самоцель, главный показатель — бюджетное развитие. В ряду приоритетных задач остаётся максимально полное использование потенциала региона, поиск точек роста экономики, в том числе, развитие программы реиндустриализации, усиление отдачи от мер господдержки, которые должны быть нацелены на конкретный результат», — заявил Городецкий.

В числе основных приоритетов на будущий финансовый год глава области обозначил работу по снижению налоговой задолженности, сокращению «теневых» зарплат, внедрению практики проектного управления, усилению мотивации развития приростной экономики в муниципалитетах. Особое внимание будет уделяться развитию таких значимых для региона инфраструктурных проектов как строительство поликлиник и ФАПов, развитие новой региональной схемы обращения с отходами, реализация программы «Чистая вода» и другие направления.

Министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко подчеркнул, что Новосибирская область входит в число субъектов России с высоким уровнем обеспеченности собственными доходами, что позволяет региону вести сбалансированную бюджетную политику. Уровень обеспеченности собственными доходами в Новосибирской области в 2015 году, по данным Голубенко, достиг 85,6%, за 10 месяцев 2016 года — 87,7%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Законодательное собрание Новосибирской области на сессии 22 декабря приняло в третьем, окончательном, чтении бюджет региона на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Доходная часть бюджета 2017 года составляет 115,9 млрд рублей, расходная часть 116 млрд рублей. Доходы и расходы на 2018 год запланированы в размере 119 млрд рублей. На 2019 год — 124,8 млрд рублей.

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