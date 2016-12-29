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В Новосибирской области одобрены четыре инвестпроекта

Экономика
Они будут включены в программу реиндустриализации экономики региона

Новосибирск, 29 Декабря 2016, 16:31 — REGNUM  В программу реиндустриализации экономики Новосибирской области рекомендовано включить четыре высокотехнологичных инвестиционных проекта. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, проекты включены также в другие программы поддержки предпринимательства. По итогам заседания совета по инвестициям сегодня, 29 декабря, были одобрены все представленные проекты.

Так, акционерное общество «Катализатор» представило проект развития материально-технической базы для разработки новых катализаторов и инжиниринговых продуктов. Реализация этой инициативы позволит создать до 70 высокотехнологичных рабочих мест.

Предприятие «Элтекс» представило проект расширения производства телекоммуникационного оборудования. Реализация предполагает строительство нового производственного корпуса, площадь которого — более 23 тысяч квадратных метров, что позволит увеличить объём выпускаемой продукции вдвое. Благодаря этому проекту будут созданы 445 новых рабочих мест.

Акционерное общество «Вектор-Биальгам» представило инициативу по созданию линии розлива инъекционных препаратов в составе проекта «БиоФармПолис». Флагманский проект развития биофармацевтической промышленности в Новосибирской области «БиоФармПолис» объединяет, в том числе, проекты по разработке и производству импортозамещающих вакцин и вакцин нового поколения.

Комбикормовый завод VEGA, действующий в Искитимском районе Новосибирской области, представил проект строительства птицефабрики по производству мяса уток производственной мощностью 18 тыс. т мяса в год в селе Улыбино. Реализация проекта позволит создать более 400 новых рабочих мест в сельской местности.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, который проводил заседание совета, подчеркнул, что реализация всех представленных проектов предполагает решение сразу нескольких задач, среди которых — развитие наукоёмкого производства на территории области, сопряжённого с работой институтов СО РАН, технопарка и медтехнопарка, увеличение налоговых поступлений в бюджет региона и импортозамещение в различных отраслях промышленности.

Отметим, что по официальным данным, в соответствии с результатами Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в 2016 году Новосибирская область улучшила свои позиции на 11 пунктов, по сравнению с 2015 годом, и заняла 46 место (57 место — 2015 год).

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