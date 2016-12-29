Экономика Оренбуржья: ТОП-3 событий 2016 года

Оренбург, , 15:43 — REGNUM В Оренбуржье в 2016 году в числе главных экономических событий ликвидация местной компании «Оренбургские авиалинии», самый сложный бюджет и рекордный урожай. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Трудный бюджет

В декабре депутаты Заксобрания приняли закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Доходная часть прогнозируется на 2017 год в сумме 65 млрд 423 млн 398,3 тыс. рублей, расходная — 67 млрд 275 млн 372,5 тыс. рублей. Дефицит составит 1 млрд 851 млн 983,2 тыс. рублей.

В областном бюджете на 2017 год предлагается установить верхний предел госдолга на 1 января 2018 года в сумме 30 957,8 млн рублей, 1 января 2019 года — 30 844,6 млн рублей. Расходы на обслуживание госдолга в 2017 году запланированы в сумме 2735,2 млн рублей.

Председатель Законодательного собрания Сергей Грачев назвал бюджет-2017 самым трудным бюджетом за последние 10 лет: «Его нельзя назвать в полной мере бюджетом развития, но и пессимистичным бюджетом тоже нельзя назвать».

Рекорд урожая

В регионе собран рекордный за последние восемь лет урожай зерна — 3 миллиона 300 тысяч тонн при средней урожайности 12,5 центнера с гектара. Площадь ярового сева сельскохозяйственных культур в Оренбуржье составляла 3370,6 тыс. га (100% от прогноза) в том числе яровой пшеницы — 1344,8 тыс. га (103%); ячменя — 501 тыс. га (111%); гречихи — 86,7 тыс. га (111%); овса — 91,7 тыс. га (105%); сорго — 45,7 тыс. га (108%); просо — 73,6 тыс. га (107%); кукурузы на зерно — 63,7 тыс. га (42%); сои — 3,9 тыс. га (105%) однолетних трав — 176,7 тыс. га (82%).

Стоит отметить, в 2015 году весь урожай составил 2,2 млн тонн, а на 23 сентября было намолочено 1,7 млн тонн зерна при урожайности 9,7 центнера с гектара.

Судьба оренбургской авиакомпании

Группа компаний «Аэрофлот» реорганизовала АО «Оренбургские авиалинии» в филиал авиакомпании «Россия» — нового авиаперевозчика, создаваемого путём слияния дочерних предприятий группы «Аэрофлот». При этом городом базирования филиала стал Оренбург, а трудовой коллектив авиапредприятия сохранён.

Вопрос трудоустройства работников «Оренбургских авиалиний» вызвал большой резонанс. Губернатор Юрий Берг встречался с руководством ПАО «Аэрофлот». Участие в судьбе «Оренбургских авиалиний» принимал и полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич.

В филиалы «АК «Россия» трудоустроено 1,2 тысячи специалистов «Оренбургских авиалиний». Все они в настоящее время работают, осуществляют полеты в плановом режиме.

Генеральный директор АК «Россия» Дмитрий Сапрыкин отметил, что все договоренности в отношении оренбургских пилотов и бортпроводников исполняются. Компания берет на себя обязательства по переучиванию пилотов для полетов на новом типе воздушных судов. Решений о сокращении оренбургских эскадрилий не принималось и не планируется.