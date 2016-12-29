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«Нефть в I квартале 2017 года продолжит расти»

Экономика
Цены уверенно закрепятся выше $50 за баррель и будут колебаться около $55
Добыча нефти
Eric Kounce
Добыча нефти

Москва, 29 Декабря 2016, 15:32 — REGNUM  За последние несколько лет практически все привыкли следить за уровнем цены на нефть, точно так же, как и за курсом доллара. После заключительного решения ОПЕК о снижении добычи черного золота, цена восстанавливалась весь четвертый квартал уходящего 2016 года, при этом основные технические индикаторы уже начинают сигнализировать о близком развороте тренда, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

«Таким образом, в качестве базового сценария можно предположить, что цены на нефть марки Brent продолжат восстанавливаться и в первом квартале 2017 года. Они уверенно закрепятся выше 50 долларов за баррель и будут колебаться около 55. В районе 50 долларов за баррель нефть будет интересна для покупок, а в районе 60 — для продаж», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 29 декабря мировые цены на нефть снизились на данных Американского института нефти (API) о росте запасов черного золота в США, свидетельствуют данные торгов. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,14% — до 56,88 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшилась на 0,54% — до 53,77 доллара за баррель.

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