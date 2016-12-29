Подарок на Новый год: в Курской области с 1 января подорожают электрички

В новом году вступит в силу постановление комитета по тарифам и ценам

Курск, , 15:27 — REGNUM В Курской области с 1 января 2017 года поднимется стоимость проезда в пригородных электричках. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОАО «Центральная ППК», соответствующее постановление 14 декабря принял региональный комитет по тарифам и ценам.

Стоимость разового проездного документа по одной тарифной зоне составит 19,8 рубля, льготный билет будет стоить 9,9 рубля, стоимость детского будет формироваться с учетом льготы в размере 75% скидки от стоимости полного билета.

Стоимость проезда по отдельным участкам, где не установлен зонный тариф, за расстояние до десяти километров составит 19,8 руб., для льготников — 9,9 руб.

Абонемент «Ежедневно на 10 дней» будет стоить 295 рублей, билет «Ежедневно» на расстояние до 20 километров на месяц будет стоить 990 рублей, на три месяца — 2 тыс. 690 рублей, на год — 11 тыс. 880 рублей; На расстояние от 55 до 200 километров ежедневно в течение месяца можно будет ездить за 4300 рублей, три месяца — за 11 тыс. 650 рублей, год — за 43 тысячи рублей.

Стоимость абонементного билета «Рабочего дня» на расстояние до 20 километров составит 830 рублей, на три месяца — 2490 рублей, а на расстояние от 65 до 200 километров в течение месяца можно будет ездить за 4300 рублей, три месяца — за 11 тыс. 650 рублей.

Стоимость провоза животных составит четыре рубля за одну зону, а на участках, где не установлен зональный тариф — четыре рубля за расстояние до 10 километров. Стоимость провоза велосипедов на расстояние до 100 км включительно составит 60 рублей, от 100 км до конца пригородной зоны — 120 рублей. Вдвое больше будет стоить провоз дополнительного веса ручной клади до 50 килограмм.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также стоимость проезда повысится в электричках Орловской, Рязанской и Брянской областей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Орловской области с Нового года подорожает проезд в электричках