Регионы России проведут проверку систем отопления перед праздниками

Кроме того, будут сформированы дежурные бригады для оперативного устранения аварий

Москва, , 14:56 — REGNUM Всем регионам России дано поручение провести проверку систем теплоснабжения и сформировать дежурные команды, которые обеспечат стабильность отопления в новогодние праздники. Об этом сегодня, 29 декабря, заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, сообщили в Мнтруда РФ.

«Впереди длинные каникулы и, чтобы они прошли спокойно, регионам необходимо проверить системы теплоснабжения и сформировать дежурные бригады для оперативного устранения аварий. Они должны четко знать алгоритм реагирования при аварийных ситуациях как в будние, так и в праздничные дни», — отметил Мень.

Добавим, в регионах, где заключены концессионные соглашения, аварийность в сетях теплоснабжения снижена в среднем на 47%, а потери — на 18%.